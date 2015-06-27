Kobani'ye bin 933 araç insani yardım malzemesi gönderildi

ANKARA



Kobani'deki çatışmalardan etkilenen 194 bin sivili topraklarına kabul eden Türkiye'nin, bölgeyi terk etmeyen halka da 19 Eylül 2014'ten bu yana bin 933 araç insani yardım malzemesi gönderdiği bildirildi.



Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğünden edinilen bilgiye göre, bugüne kadar Kobani'deki çatışmalardan etkilenen 194 bin sivil, Türkiye tarafından kabul edildi.



Sivillerin ülkeye kabul edilmesinin, Türkiye'nin de üyesi olduğu uluslararası koalisyonun Kobani bölgesinde hava operasyonları gerçekleştirmesini mümkün kıldığı belirtilirken, 19-22 Eylül tarihleri arasında kabul edilen 134 bin kişinin ise tüm Avrupa ülkelerinin 2011’den itibaren aldığı sığınmacılardan daha fazla olduğu vurgulandı.



Türkiye, Kobani'yi terk etmek istemeyen siviller ve şehri savunan milislere de gıda, su, ilaç, kıyafet ve kişisel hijyen malzemesi yardımı yaptı. 19 Eylül 2014'ten itibaren Kobani bölgesine bin 933 araç (202 tır ve bin 731 kamyon) insani yardım malzemesi gönderildi.



DAEŞ terörü nedeniyle evlerini terk ederek Türkiye'ye sığınan siviller için 35 bin kişi kapasiteli Suruç Geçici Barınma Merkezi kuruldu. Suruç Geçici Barınma Merkezi'nde hastaneler, okullar, yetişkinler için meslek edindirme kursları ve süpermarketler bulunuyor.



Türkiye'nin en büyük kampı Suruç Geçici Barınma Merkezi, bünyesindeki su arıtma sistemi nedeniyle "ilk ekolojik kamp" olarak adlandırılıyor.

