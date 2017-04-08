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'Klimalı durak' hizmeti

İçişleri Bakanlığınca KHK kapsamında görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları olumsuz hava koşullarından korumak için "klimalı durak" hizmeti başlattı.

'Klimalı durak' hizmeti

İçişleri Bakanlığınca KHK kapsamında görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları olumsuz hava koşullarından korumak için "klimalı durak" hizmeti başlattı.

08 Nisan 2017 Cumartesi 13:26
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'Klimalı durak' hizmeti

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları olumsuz hava koşullarından korumak için "klimalı durak" hizmeti başlattı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla tarafından, vatandaşları bekledikleri hizmetlere kavuşturmak amacıyla başlatılan çalışmalar sürdürülüyor.

KHK kapsamında görevlendirme yapılan Büyükşehir Belediyesinin ekipleri, Atilla'nın talimatıyla, toplu ulaşım güzergahlarındaki durakların sayısını artırmak için çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Dicle Üniversitesi ile Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yeni duraklar yaptı. Vatandaşları olumsuz hava koşullarından korumak amacıyla etrafı kapatılan duraklara klima da takıldı.

Hizmete giren klimalı durakların kent genelinde yaygınlaştırılması için çalışmalar sürdürülüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
KhkDiyarbakırDiyarbakır Büyükşehir BelediyesiKlimalı Durak
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