KKTC'nin kürtaj korkusu!

Türkiye'deki kürtaja yasak tartışmaları, KKTC'de de yakından takip ediliyor.

Türkiye yasağı, Ada'da da yasak gelmesi durumunda sonrası konuşuluyor.

Bu noktada, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Dr. Suphi Hüdaoğlu'dan bir uyarı geldi: “Kumarhaneler yasaklandı, Ada’ya geldiler. Kürtaj da yasaklanırsa KKTC’ye akın olur”

Hürriyet gazetesinden Ömer Bilge'nin haberin Hüdaoğlu'nun, “KKTC’nin kürtaj akınına uğramasını istemiyoruz. Yasalarımıza göre kürtaj için KKTC vatandaşı ya da oturma ve çalışma izni bulunması şartı aranmaz. Uçağa binen Ada’ya geldikten sonra özel hastaneler ya da kliniklerde rahatlıkla kürtaj olabilir. Sakın kürtaj yanlısı ya da isteklisi olduğumuz düşünülmesin. Ancak, annenin özgür hakkının elinden alınmasına kesinlikle karşıyız” diye konuştu.

Toptancı usulü kürtajın tamamen yasaklanmasının bir çok sıkıntıyı da beraberinde getireceği uyarısında bulunan Hüdaoğlu, “Türkiye’nin ardından KKTC’de de yasaklanması gündeme gelirse, halkın ve doktorların tepkisi çok büyük olur. Böyle bir hakkın yasaklanmasını kesinlikle kabul etmeyiz, AİHM’e kadar gideriz. Türkiye’de de yasaklanmamalı. Türkiye’nin arka bahçesi olmak istemiyoruz. Kumarhaneler yasaklandı, hepsi KKTC’ye geldi. Şimdi de kürtaj yasaklanırsa, tüm talep Ada’ya gelir” şeklinde konuştu.





Son Güncelleme: 07.06.2012 00:59