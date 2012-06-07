Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.485
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3445
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

KKTC'nin kürtaj korkusu!

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı'ndan, "Kumarhaneler yasaklandı, Ada’ya geldiler. Kürtaj da yasaklanırsa KKTC’ye akın olur" açıklaması geldi.

KKTC'nin kürtaj korkusu!

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı'ndan, "Kumarhaneler yasaklandı, Ada’ya geldiler. Kürtaj da yasaklanırsa KKTC’ye akın olur" açıklaması geldi.

07 Haziran 2012 Perşembe 08:58
503 Okunma
KKTC'nin kürtaj korkusu!
Türkiye'deki kürtaja yasak tartışmaları, KKTC'de de yakından takip ediliyor.
Türkiye yasağı, Ada'da da yasak gelmesi durumunda sonrası konuşuluyor.
Bu noktada, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Dr. Suphi Hüdaoğlu'dan bir uyarı geldi: “Kumarhaneler yasaklandı, Ada’ya geldiler. Kürtaj da yasaklanırsa KKTC’ye akın olur”
Hürriyet gazetesinden Ömer Bilge'nin haberin Hüdaoğlu'nun, “KKTC’nin kürtaj akınına uğramasını istemiyoruz. Yasalarımıza göre kürtaj için KKTC vatandaşı ya da oturma ve çalışma izni bulunması şartı aranmaz. Uçağa binen Ada’ya geldikten sonra özel hastaneler ya da kliniklerde rahatlıkla kürtaj olabilir. Sakın kürtaj yanlısı ya da isteklisi olduğumuz düşünülmesin. Ancak, annenin özgür hakkının elinden alınmasına kesinlikle karşıyız” diye konuştu.
Toptancı usulü kürtajın tamamen yasaklanmasının bir çok sıkıntıyı da beraberinde getireceği uyarısında bulunan Hüdaoğlu, “Türkiye’nin ardından KKTC’de de yasaklanması gündeme gelirse, halkın ve doktorların tepkisi çok büyük olur. Böyle bir hakkın yasaklanmasını kesinlikle kabul etmeyiz, AİHM’e kadar gideriz. Türkiye’de de yasaklanmamalı. Türkiye’nin arka bahçesi olmak istemiyoruz. Kumarhaneler yasaklandı, hepsi KKTC’ye geldi. Şimdi de kürtaj yasaklanırsa, tüm talep Ada’ya gelir” şeklinde konuştu.

Son Güncelleme: 07.06.2012 00:59
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
ATAK sınırda görücüye çıktı
ATAK sınırda görücüye çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ