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KKTC'deki yangında 400 dönüm zarar gördü

Lefkoşa'nın Alayköy bölgesinde çıkan yangında yaklaşık 400 dönüm alan zarar gördü.

KKTC'deki yangında 400 dönüm zarar gördü

Lefkoşa'nın Alayköy bölgesinde çıkan yangında yaklaşık 400 dönüm alan zarar gördü.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 15:29
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KKTC'deki yangında 400 dönüm zarar gördü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Lefkoşa'nın Alayköy bölgesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 400 dönüm alan zarar gördü.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Alayköy'de çöplükte çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangına, polis, itfaiye, orman dairesi, sivil savunma ekipleriyle askeri birlikler müdahale etti.

Lefkoşa ve çevre belediyelerin müdahalesiyle kısmen kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangında yaklaşık 400 dönüm alandaki çöplüğün, maki bitki örtüsü ile ormandaki çam, akasya gibi ağaçların zarar gördüğü öğrenildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kıbrıs Türk CumhuriyetiKKTCPolis Basın SubaylığıLefkoşa
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