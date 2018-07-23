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KKTC'de Topçuköy şehitleri anıldı

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, "Kıbrıs Türk halkı çok büyük acılar yaşayarak dayanabildi. Ana vatan Türkiye'nin her zaman yardımını gördük. Devletimizden, vatanımızdan, ana vatanın garantörlüğünden asla vazgeçmeyiz." dedi.

KKTC'de Topçuköy şehitleri anıldı

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, "Kıbrıs Türk halkı çok büyük acılar yaşayarak dayanabildi. Ana vatan Türkiye'nin her zaman yardımını gördük. Devletimizden, vatanımızdan, ana vatanın garantörlüğünden asla vazgeçmeyiz." dedi.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 16:45
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KKTC'de Topçuköy şehitleri anıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 1954-1974 arasında Rumlar tarafından katledilen Topçuköy şehitleri anıldı.

Topçuköy Şehitler Anıtı önünde düzenlenen törende konuşan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, geçmişini bilmeyen toplumların, geleceğine yön veremeyeceklerini ifade ederek, 1954'ten 1974'e kadar canlarını hiçe sayarak varoluş mücadelesinde yer alan şehitlik mertebesine ulaşanlar sayesinde bugünlere gelindiğini söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre de Kıbrıs Türk halkının 1974 Barış Harekatı sırasında verdiği mücadeleyi hatırlatarak, o günlerin unutulmamasını istedi.

Kıbrıs'ta "barış" uğruna birtakım oyunlar oynandığını savunan Töre, "Kıbrıs Türk halkı çok büyük acılar yaşayarak dayanabildi. Ana vatan Türkiye'nin her zaman yardımını gördük. Devletimizden, vatanımızdan, ana vatanın garantörlüğünden asla vazgeçmeyiz. Bugün bu topraklarda güven içerisinde yaşayabiliyorsak şehitlerimiz sayesindedir." değerlendirmesinde bulundu.

Tören, şehitler ruhuna edilen duayla son buldu.

Kıbrıs'ta 1954-1974 arasında Rumların saldırıları sonucu Topçuköy bölgesinde dokuz kişi katledilerek şehit edilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kıbrıs Türk CumhuriyetiKKTCTopçuköy şehitleriHasan Sadıkoğlu
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