Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 29°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
108546
ALTIN
145.696
DOLAR
3.5350
STERLİN
4.5940
EURO
4.1433
Merkel'in popülaritesi düştü
Merkel'in popülaritesi düştü
Süper Lig'e "süper" yıldızlar
Süper Lig'e "süper" yıldızlarTürk futbolunun...
'Ünlülere mektup'
'Ünlülere mektup'
Turizmde '1 milyon Çinli' hedefi
Turizmde '1 milyon Çinli' hedefi
ABD’nin En Etklili 10 Türk’ünden Biri: Ersal Özdemir
ABD’nin En Etklili 10 Türk’ünden...

KKTC'de FETÖ operasyonu: 2 gözaltı

KKTC'de FETÖ'ye yönelik operasyon kapsamında biri polis memuru olmak üzere 2 kişi gözaltına alındı.

KKTC'de FETÖ operasyonu: 2 gözaltı

KKTC'de FETÖ'ye yönelik operasyon kapsamında biri polis memuru olmak üzere 2 kişi gözaltına alındı.

10 Ağustos 2017 Perşembe 14:55
0 Okunma
KKTC'de FETÖ operasyonu: 2 gözaltı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında biri polis memuru 2 kişi gözaltına alındı.

Gazimağusa Polis Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, FETÖ'nün KKTC yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda T.B. ile polis memuru A.K. gözaltına alındı.

Zanlıların evinde yapılan aramada FETÖ'ye ait 40 adet kitap ve 34 adet görsel materyal ele geçirildi.

Zanlıların, Gazimağusa Mahkemesine çıkarılması bekleniyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kıbrıs Türk CumhuriyetiKKTCFETÖFETÖ Operasyonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anafartalar Zaferi için 102. yıl dönümünde tören
Anafartalar Zaferi için 102. yıl dönümünde tören
Bakan Özlü bilişim sektörü temsilcileriyle buluşacak
Bakan Özlü bilişim sektörü temsilcileriyle buluşacak
FETÖ öğrencilere burslarını da vermemiş
FETÖ öğrencilere burslarını da vermemiş
Bitlis merkezli terör örgütü PKK operasyonu: 7 gözaltı
Bitlis merkezli terör örgütü PKK operasyonu: 7 gözaltı
'Sahte estetikçi' kuaför cezaevinden kaçtı
'Sahte estetikçi' kuaför cezaevinden kaçtı
Adana'da DEAŞ operasyonu
Adana'da DEAŞ operasyonu
İstanbul Boğazı Furkan için geçişlere kapatıldı
İstanbul Boğazı Furkan için geçişlere kapatıldı
EGM'den 'Şemdinli' açıklaması
EGM'den 'Şemdinli' açıklaması
Uzman doktorlara nöbet ücreti ödenecek
Uzman doktorlara nöbet ücreti ödenecek

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ