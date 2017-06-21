Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Başkanı Sare Aydın Yılmaz, her ne şartta olursa olsun, kızların eğitim hakkının baki olduğunu belirterek, "Nitekim eğitim düzeyinin düşüklüğü, doğal olarak bir meslek edinme ve de iş bulma olanaklarını oldukça sınırlamaktadır." dedi.

Yılmaz, KADEM'in, İŞKUR ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ile ortaklaşa hayata geçirdiği Geleceğe İşbaşı Projesi Sertifika Töreni'nde yaptığı konuşmada, kızların geleceğin teminatı ve toplumun temel taşıyıcıları olduğunu söyledi.

Kızların gün gelecek anne ve meslek sahibi olacaklarını, hayatlarını kendi ayakları üzerinde idame ettireceklerini belirten Yılmaz, "Her ne şartta olursa olsun, kızlarımızın eğitim hakkı bakidir. Nitekim eğitim düzeyinin düşüklüğü, doğal olarak bir meslek edinme ve de iş bulma olanaklarını oldukça sınırlamaktadır. Bunun ötesine geçmek gerekiyordu biz de KADEM olarak yetiştirme yurdunda eğitim gören, üniversiteyi kazanamamış, hayata başlamaya hazırlanan genç kızlarımızın elinden tutmak istedik." dedi.

Projenin ilk etabında eğitimler sonrasında 11 genç kızın staj sürecini usta-çırak ilişkisi içerisinde başarılı bir şekilde tamamlayarak çeşitli kurumlarda tam zamanlı olarak istihdam edildiğini anlatan Yılmaz, projenin ikinci etabındaki eğitimler sonucunda ise 18 genç kızın, sağlık sektöründe ara eleman olarak staja başlayacağını ve akabinde istihdam edileceğini söyledi.

Yasal düzenlemelerden, toplumsal farkındalığa kadar kadın sorunlarına ilişkin her alanda yapılması gereken çok fazla iş olduğunu dile getiren Yılmaz, hayatın her alanında kadının statüsünü yükseltecek imkanlar ve fırsatların önünün açılması gerektiğini çünkü kadın ne kadar güçlü olursa demokrasinin de o kadar güçleneceğini ifade etti.

"Sosyal yaşantıları ilgi bekliyor"

KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar da herkesin daha iyi bir toplum içinde, daha gelişmiş bir ülkede, daha adil, huzur dolu bir dünyada yaşamak istediğini, KADEM'in de özelde kadın hakları için çalışırken, bu ortak hedeflere, daha huzurlu bir dünya hedefine adanmış bir adres olduğunu söyledi.

Farklı alanlarda projeler üreterek bu hedeflerin gerçekleşmesi adına çalıştıklarını anlatan Bayraktar, Mülteciler Projesi ile insanlık vazifelerini yaparak, Suriye'de devam eden iç savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınanlara ensar olmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Suriyelilerin, bir barınma merkezine yerleşmesi ile işin bitmediğini ifade eden Bayraktar, "Eğitim hayatları, sağlık sorunları, sosyal yaşantıları ilgi bekliyor. Hele ki eğitim çağındaki çocukların kayıp bir nesil olmasına göz yumamayız. Suriyeli misafirlerimizle ilgili sıklıkla ne yazık ki olumsuz haberler görüyoruz. Halbuki bu kardeşlerimiz, sosyal ortamlarında çeşitlilikten doğan zenginliğin, paylaşmakla gelen bereketin ve kardeşliğin sembolü olmalılar. İşte bu nedenle, kültürel ve ekonomik entegrasyon projesi başlattık. Dil öğrenmeleri, toplumla kaynaşmaları, kamuoyunda mültecilere yönelik yanlış algıyı düzeltme gibi ihtiyaçlara dikkati çektik. Meslek sahibi olmaları için eğitim programları düzenliyoruz. Her geçen gün bu çabaların kazandırdıklarını göreceğiz inşallah." diye konuştu

Bir başka projelerinin de Geleceğe İşbaşı Projesi olduğunu aktaran Bayraktar, konuşmasına şöyle devam etti:

"Devletimizin koruması altındaki kızlarımıza, yani emanetlerimize, bir sivil toplum kuruluşu olarak biz de kucak açtık ve yetişmesine katkı sunmak istedik. Kabiliyet ve isteklerinize göre mesleki kurslara katıldınız. Aldığınız eğitimler sonunda meslek sahibi olduğunuzu ve hayata atıldığınızı görmek bizim için çok büyük bir heyecan ve mutluluk. Sizler umudun sembolü oldunuz, kendinize güvenince, faydalı doğru tercihler yapınca ve azmedince, nelerin değiştiğini gösterdiniz bize. Şunu da söylemeliyim, bugün aldığınız sertifikalar sadece mesleki yeterlilik değil, aynı zamanda KADEM ve gönüllülerinin dostluk belgesidir."

"Geleceğin dünyasına çok önemli bir yatırım"

KADEM'in bir başka projesinde "İnovasyonda Kadın" diyerek, Türkiye’nin birikimini açığa çıkartacak bir işe koyulduğunu belirten Bayraktar, kadınların TÜBİTAK desteği ile teknokentlerde kendi özgün projelerini geliştirebilecekleri ortamlar oluşturduklarını söyledi.

Kadınların katma değeri yüksek, inovatif işlerde varlık göstermesinin, toplumda hakkettikleri konuma gelmeleri için son derece önemli olduğunu vurgulayan Bayraktar, "Bu yüzden fikrin varsa başvur dedik. Sizler de başvurdunuz. Girişimcilik kamplarımızda sizleri, yani gizli kalmış cevherleri keşfetmemize imkan sağladınız. Bu projemizi, BM toplantılarına da taşıdık. Türkiye’deki kadın örgütlenmesini, dünya kadın örgütleri ile rekabet edecek düzeye getirmek için uluslararası mecralarda varlık gösteriyoruz. İnovasyonda Kadın Projesi de geleceğin dünyasına çok önemli bir yatırım. Çünkü biliyoruz ki geleceğin gücünü belirleyecek en temel konulardan birisi kadınların gücünün devreye sokulup sokulmadığıdır." dedi.

Bu akşam burada bu üç projenin muhataplarının yer aldığını ifade eden Bayraktar, "Her birinize, olduğunuz yerde kalmayıp, potansiyellerinizi gerçekleştirmek adına bir girişimde bulunduğunuz için, hem kendinize hem topluma fayda katacak bir çalışmada azmettiğiniz için teşekkür ediyorum. Birlikte başardık ve inşallah daha güzel yarınlara birlikte yürüyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.