Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında DBP'li Belediye Başkanı İsmail Ası'nın tutuklanmasının ardından Kaymakam Odabaş, İçişleri Bakanlığının onayı ile Mardin Valiliğince belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.
Terör operasyonunda gözaltına alınan Belediye Başkanı Ası ve Başkan Yardımcısı Leyla Salman'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklanmıştı.
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