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Kızılay ramazanda 12 milyon insana ulaşmayı hedefliyor

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık, ramazan ayı boyunca yardımlarının süreceğini belirterek, Ramazanda Türkiye ve dünyada 12 milyon insana ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Kızılay ramazanda 12 milyon insana ulaşmayı hedefliyor

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık, ramazan ayı boyunca yardımlarının süreceğini belirterek, Ramazanda Türkiye ve dünyada 12 milyon insana ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

28 Mayıs 2017 Pazar 13:22
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Kızılay ramazanda 12 milyon insana ulaşmayı hedefliyor

MERSİN

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, yaptığı açıklamada, ramazanın bir seferberlik ayı olduğunu, bu ayda hem yardımseverlerin yardımlarını yoğunlaştırdığını hem de yardıma muhtaç insanların beklentilerinin arttığını söyledi.

Türk Kızılayının mazlumların sesi olmaya devam ettiğini anlatan Kınık, şu değerlendirmede bulundu:

"Ramazanda Türkiye ve dünyada 12 milyon insana ulaşmayı hedefliyoruz. Özellikle Doğu Afrika bölgesi ve Yemen'de açlık ve kuraklık nedeniyle büyük sıkıntı içerisinde olan yaklaşık 9 milyon insan var. Kenya, Etiyopya, Güney Sudan, Yemen ve Pakistan ve Bangladeş gibi çok farklı Afrika, Asya ve Avrupa ülkelerinin de içinde bulunduğu yaklaşık 19 ülkede bu yıl ramazan etkinliği düzenleyeceğiz." 

"Bayramda da mazlumların yanında olacağız"
Kınık, ramazan boyunca Türkiye içerisinde yoksulların sofralarını şenlendirmeye ve yaralı kalplere dokunmaya çalışacaklarını, Suriye ve Irak gibi bölgelerde de iftar sofraları kurulacağını aktardı.

İnsanların dertlerini dindirmeye gayret edeceklerini vurgulayan Kınık, "Bayramda yine mazlumların yanında olacağız ve bu coğrafyalardaki çocukların, yaşlıların, dul ve yetimlerin en çok kırılgan olan toplumsal kesimlerin bayramı yaşamaları için birtakım etkinlikler yapacağız." ifadesini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
KızılayRamazanYardımHedefönce Vatan
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