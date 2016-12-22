Avrupa Birliği

'nin mali kaynağını sağladığı "Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardım Programı" kapsamında Türkiye'de yaşayan bir milyon

sığınmacı

ya dağıtılacak "

Kızılay Kart

" başvuruları başladı.

Türk Kızılayı'ndan yapılan açıklamaya göre, AB İnsani Yardım Komisyonunun 348 milyon avro maddi kaynak sağladığı ve Türk Kızılayı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, AFAD ve Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı iş birliğinde yürütülen program kapsamında, kamplar dışında bulunan Suriyevatandaşı ile İl Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne kayıtlı diğer sığınmacılara her ay kişi başı yüzer lira nakdi yardım yapılacak.

"Her sığınmacıya aylık 100 lira yardım"

Türkiye genelindeki 970 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Kızılay merkezlerinden alınmaya başlanan başvurular, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının onay sürecinden sonra kesinleşecek. Bu sürecin ardından hak kazanan her sığınmacıya aylık 100 lira olmak üzere yardım yapılmaya başlanacak.

Halkbank tarafından hazırlanan POS cihazından alışveriş yapma veya ATM'den para çekmek için kullanılabilecek olan kartlar 2017 Ocak ayı itibarıyla kullanıma açılacak. Kartlara her aile bireyi için yüklenecek 100 liralık yardımlar 2017 yılı boyunca sürecek.

Bu süreç içerisinde AB'nin taahhüt ettiği 3 milyar avroluk yardımının geri kalanı da Türkiye’ye gelecek ve daha fazla sığınmacıya yardım yapılacak. Program 2 yıl içinde tamamlanacak.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının belirlediği kriterlere uygun olan mültecilerin yararlanacağı programa, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında (SYDV) ihtiyaç sahibi Türk vatandaşları için oluşturulan fonlardan hiçbir şekilde kaynak aktarılmayacak.

"AB'nin insani yardıma ayırdığı en büyük fon"

Açıklamada görüşüne yer verilen Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, bu fon programının AB'nin tarihinde insani yardıma ayırdığı en büyük fon programı olduğunu vurguladı.

Eylül ayında AB Komisyonu İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üye Christos Stylianides ve Dünya Gıda Programı Direktörü Ertharin Cousin'in katılımıyla tanıtımını yaptıkları program kapsamında mültecilerden başvuruların alınmaya başlandığını aktaran Kınık, "Toplam 1 milyon mülteciye yardım yapılacak. Bu ve sonrasında dağıtılacak fonların tamamı AB kaynaklı. Türkiye bu fona katkıda bulunmayacak, sadece dağıtımı konusunda aracı olacak." ifadelerini kullandı.

"ilk etapta 1 milyon kişi daha rahat nefes alacak"

Kınık, sığınmacıların başvurusunu Türk Kızılayı olarak almaya başladıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Bunun için Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Mersin, Osmaniye, Şanlıurfa, Adana, Mardin ve daha birçok ilde birçok noktada başvuru ofisleri açtık. Ayrıca Bakanlığın Türkiye genelindeki 790 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı da başvuruları değerlendiriyor. Kızılay Kartlara ocak ayı itibarıyla para yüklemeleri yapılacak. Kısacası operasyonu Türk Kızılayı yürütecek. Başta Suriyeliler olmak üzere ülkemizdeki mültecilerin desteklenmesine yönelik başlatılan bu program sayesinde, ilk etapta 1 milyon kişi daha rahat nefes alacak. İhtiyaç sahibi Türk vatandaşlarına devletimizin yaptığı yardımlarda ise hiçbir şekilde aksama yaşanmayacak."

AA