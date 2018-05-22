Kızılay Gençlik Kampları yeni kamp modeliyle geri dönüyor

İSTANBUL

Kızılay'ın gençlere yönelik hizmetleri arasında yer alan İstanbul Heybeliada, Ankara Çamkoru ve Eskişehir Hasırca gençlik kampları, yeni dönemde, yeni kamp modeliyle öğrencileri bir araya getirecek.

Kızılay'dan yapılan yazılı açıklamada, yaz tatilinin başlamasıyla yoğun ders programlarını ve sınavları geride bırakan öğrencilerin, Kızılay Gençlik Kampları'nda buluşacağı belirtildi.

Yaz kamplarının her yıl olduğu gibi bu yıl da haziran-eylül döneminde hizmet vereceği ifade edilen açıklamada, 2018 yılı yaz döneminde açılacak Çamkoru/Ankara, Heybeliada/İstanbul ve Hasırca/EskişehirKızılay gençlik kamplarının, 81 ilden yüzlerce başarılı genci misafir edeceği vurgulandı.

Kızılay'ın ücretsiz gençlik kamplarına katılmak isteyen öğrencilerin başvurularını "www.kizilay.org.tr/kamp" adresinden yapabileceği aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Sivil toplum kuruluşları, bilim insanları, yazarlar, akademisyenler ve alanında uzman kişilerin katılımıyla hazırlanan bilgilendirici seminerlerin yer aldığı kamplarda, spor, sanat ve eğitim alanlarında da gençlerin becerilerini ortaya çıkarmalarına imkan tanınıyor. Gençlik kamplarına katılan öğrenciler, lider öğretmenler eşliğinde afete hazırlık, ilk yardım, iletişim ve takım çalışması, proje yazma, Kızılay'ın faaliyetleri konusunda bilgilendirici eğitimlerinin yanı sıra halk oyunları, drama, görsel sanatlar, müzik, uygulamalı ilk yardım gibi onlarca istasyonda dolu dolu bir kamp dönemi geçirecek. Aynı zamanda tatil yapma fırsatı da bulacak gençler yüzme, okçuluk, bisiklet, paintball, gibi aktivitelerden de ücretsiz yararlanabilecek. Kamplarda öğrenciler arasında gönüllülük branşları kurularak, gönüllülüğün önemi konusunda bilgilendirici seminerler de düzenlenecek."

Açıklamada, 11-18 yaş grubu çocuk ve gençlerin ücretsiz olarak yararlanacağı gençlik kamplarına, şehit ve gazi çocukları, Kızılay Toplum Merkezleri'ndeki Suriyeli misafirler, Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar, dezavantajlı gruplar, Anadolu'nun dört bir yanından gelen çocuklar ile Kızılay Üniversite Kulüpleri ve Gençlik Kollarının devreler halinde katılabileceği belirtildi.

Ayrıca 190 ülkeden davet edilecek gençlerle yapılacak uluslararası devrenin İstanbul/Heybeliada'da ağustos ayında gerçekleşeceği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kızılay'ın çalışmaları içerisinde gençlere yönelik gerçekleştirilen etkinlikler her zaman özel bir yer kaplar. Bu kapsamda gençlik kamplarında her devrenin son akşamında öğrenciler bir hafta boyunca yaptıkları çalışmaları 'Veda Gecesi' ile katılımcılara sunuyor. Ailelerin de katılabildiği veda gecesinde kamp ateşi yakarak etrafında çember oluşturan öğrenciler, daha sonra hazırladıkları çeşitli oyun, koro, halk oyunları ve skeçler ile izleyenlere unutulmaz bir gece yaşatıyor."