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Kıvanç Tatlıtuğ ifade verdi

Kıvanç Tatlıtuğ, 3,5 milyon lira zarara uğratıldığı iddiasıyla şikayetçi olduğu eski muhasebecisi hakkında açılan soruşturma kapsamında müşteki olarak ifade verdi.

Kıvanç Tatlıtuğ ifade verdi

Kıvanç Tatlıtuğ, 3,5 milyon lira zarara uğratıldığı iddiasıyla şikayetçi olduğu eski muhasebecisi hakkında açılan soruşturma kapsamında müşteki olarak ifade verdi.

02 Ocak 2018 Salı 17:11
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Kıvanç Tatlıtuğ ifade verdi

İSTANBUL

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 3,5 milyon liralık zarara uğratıldığı iddiasıyla şikayetçi olduğu eski muhasebecisihakkında açılan soruşturma kapsamında müşteki olarak ifade verdi.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na avukatıyla gelen Tatlıtuğ, soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ilgili biriminin bulunduğu 7. kata çıktı.

Tatlıtuğ, anapara ve faiziyle birlikte 3,5 milyon liraya yakın vergi borcu olduğunu öğrendikten sonra bir dönem çalıştığı muhasebecisi Erdal D. ile ilgili suç duyurusunda bulunmuş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca bu kişi hakkında soruşturma başlatılmıştı.

"Hem ben mağdur oldum hem de benim devletim de zor durumda kaldı"

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 3,5 milyon liralık zarara uğratıldığı iddiasıyla şikayetçi olduğu eski muhasebecisi hakkında açılan soruşturma kapsamında müşteki olarak ifade verdikten sonra adliyeden ayrıldı.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na avukatıyla gelen Tatlıtuğ, soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ilgili biriminin bulunduğu 7. kata çıktı.

Savcılığa ifade verdikten sonra basın mensuplarına açıklama yapan Tatlıtuğ, mali müşaviri tarafından mağdur edildiği için buraya geldiğini anlatarak, "Hem ben mağdur oldum hem de benim devletim de zor durumda kaldı. Kendisinden şikayetçi olduğum için bugün buraya geldim. Bunu dile getirdik ve gerekli açıklamamızı yaptık. Mağduriyetimin giderilmesi için, önümüze güzel bakabilmek için gerekli açıklamamızı yaptık." diye konuştu.

"Bu herkesin başına gelebilecek bir şey"

Şikayet ettiği mali müşavirine şu anda ulaşamadığını ve bunun için gerekli çalışmaların yapıldığını anlatan Tatlıtuğ, "Bu herkesin başına gelebilecek bir şey. Maalesef insan güveniyor. Güveni karşısında birtakım sorunlarla karşılaşabiliyor. Şu ana kadar birçok insanın başına gelmiştir. " ifadelerini kullandı.

Basın mensuplarının mağdur edildiği rakama ilişkin sorusu üzerine, detayları daha sonra açıklayacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Rakamı konuşmayalım. Ciddi bir meblağla ilgili mağduriyetim var. İncelemeye tabi tutulduğum zaman öğrendim. Farkına vardık ki belli sıkıntılar olmuş. Biz de gerekli bütün dosyalarımızı evraklarımızı topladık. Her şeyi savcıya verdik ve şikayetçi olarak gerekli açıklamayı yaptık."

Tatlıtuğ daha sonra adliyeden ayrıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kıvanç TatlıtuğIfade
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