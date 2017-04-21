Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 11°
Parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
92540
ALTIN
150.481
DOLAR
3.6431
STERLIN
4.6559
EURO
3.8981
Adana'da el yazması 2 Tevrat
Adana'da el yazması 2 Tevrat
Sertifikalı kadın çoban
Sertifikalı kadın çoban
"Portakal çiçeği"
"Portakal çiçeği"
Gençlere kültür sanat desteği
Gençlere kültür sanat desteği
Borsada tarihi açılış
Borsada tarihi açılış

Kitap yayınlarında en hızlı artış Arapça'da

Türkiye'de son 5 yılda yayınlanan "kitap, katalog ve yıllık" sayısındaki artış oranı yüzde 28'i bulurken, Arapça yayınlarda yüzde 88'e ulaştı. Söz konusu dönemde artış oranı Türkçe materyallerde yüzde 25, İngilizcede yüzde 77 oldu.

Kitap yayınlarında en hızlı artış Arapça'da

Türkiye'de son 5 yılda yayınlanan "kitap, katalog ve yıllık" sayısındaki artış oranı yüzde 28'i bulurken, Arapça yayınlarda yüzde 88'e ulaştı. Söz konusu dönemde artış oranı Türkçe materyallerde yüzde 25, İngilizcede yüzde 77 oldu.

21 Nisan 2017 Cuma 11:55
12 Okunma
Kitap yayınlarında en hızlı artış Arapça'da

Türkiye'de son 5 yılda yayınlanan kitapkatalog ve yıllık (materyal) sayısındaki artış oranı yüzde 28 olarak gerçekleşirken, bu oran Arapça dilindekilerde yüzde 88'e ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de 2012-2016 döneminde yayınlanan Arapça materyallerdeki artış oranı dikkati çekti.

Yayınlanan toplam materyal sayısı 2012'de 42 bin 626 iken, geçen yıl yüzde 28 artışla 54 bin 446'ya yükseldi. Aynı dönemde Türkçe materyal sayısı yüzde 25 artışla 50 bin 572 olarak kayıtlara geçti. Artış oranı yüzde 77 olarak hesaplanan İngilizce materyal sayısı son 5 yılda bin 303'ten 2 bin 308'e çıktı.

Arapça kitap, yıllık ve katalog sayısı ise 2012'de 327 iken geçen yıl sonu itibarıyla yüzde 88 artışla 615'e çıktı.

Söz konusu dönemde Almanca materyaller de yüzde 27 artarak 126'ya ulaştı.

Öte yandan, özel sektör eliyle yayınlanan materyaller artarken, kamu ve eğitim kurumlarıyla sivil toplum kuruluşlarının yayınları azaldı. Özel sektör tarafından yayınlanan materyal 2012'de 37 bin 523 iken, bu veri 2016'da yüzde 33 artışla 50 bin 72 olarak kayıtlara geçti.

Kamu ve eğitim kurumlarının yayınladığı kitap, katalog ve yıllık sayısı ise son 5 yılda yüzde 19 azalışla 2 bin 981'e geriledi. Aynı dönemde sivil toplum kuruluşlarının yayınladığı materyal sayısı yüzde 3 düşüşle bin 393 oldu.

Kitap tercih edildi

Son 5 yılda yayınlanan kitap sayısındaki artış, hem web tabanlı hem de DVD ve CD şeklindeki elektronik kitap (e-kitap) sayısındaki artış oranını geçti. Türkiye'de 2012-2016 döneminde yayınlanan kitap sayısı yüzde 30 artışla 51 bin 113'ü buldu. Aynı dönemde DVD, VCD ve CD olarak basılan e-kitap sayısındaki artış oranı yüzde 4,5 olurken, bu yayın türündeki sayı 311'den 325'e yükseldi.

Son 5 yılda web tabanlı e-kitap sayısı ise 2 bin 617'den yüzde 3 artışla 2 bin 697'ye çıktı.

AA

Anahtar Kelimeler:
ArapçaKitapKitap YayınlarıKitap Satışları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FETÖ davası sanığı eski tuğamiral, Gülen'den şikayetçi oldu
FETÖ davası sanığı eski tuğamiral, Gülen'den şikayetçi oldu
Şırnak'ta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 29'ya yükseldi
Şırnak'ta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 29'ya yükseldi
"Milletin zamanını israf etmenin manası yok"
"Milletin zamanını israf etmenin manası yok"
Adana'da el yazması 2 Tevrat
Adana'da el yazması 2 Tevrat
Yüksekdağ'ın danışmanı hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı
Yüksekdağ'ın danışmanı hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı
Dışişleri Bakanlığı Paris'teki terör saldırısını kınadı
Dışişleri Bakanlığı Paris'teki terör saldırısını kınadı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ