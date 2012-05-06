Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, ''Kuzey Yürüyüşü, sindirimi hızlandırır. Avrupa Birliği içerisinde hazım sorunu, sindirim sorunu yaşayanlara Kuzey Yürüyüşü eminim faydalı gelecektir. Türkiye'nin Avrupa Birliği yürüyüşü, Kuzey Yürüyüşü gibi Avrupa Birliği için çok ama çok faydalıdır'' dedi.



Avrupa Birliği Bakanlığı, Estonya'nın Ankara Büyükelçiliği, İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Boğaziçi Köprüsü'nde ''Kıtalararası Kuzey Yürüyüşü'' gerçekleştirildi.

Yürüyüşün başladığı Boğaziçi Köprüsü'nün Anadolu Yakası girişinde düzenlenen törende konuşan Bağış, 9 Mayıs Avrupa Günü'nün Türkiye'de farklı etkinliklerle kutlandığını ifade ederek, bu çerçevede bugün anlamlı bir etkinliği Türkiye'de ilk kez düzenlediklerini bildirdi.

Bağış, Kuzey Yürüyüşü'nün 100 yıllık mazisinin bulunduğunu belirterek, ''Kuzey Yürüyüşü ilk defa doğu ile batının, kuzey ile güneyin gerçekleştiği merkezde yer alacak. İstanbul, Kuzey Yürüyüşü'nün merkeze kaymasına bugün şahitlik edecektir. Bu, bizim için büyük bir mutluluk'' diye konuştu.

Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir etkinliği gerçekleştirirken iki kıtayı birden selamlama imkanı bulunmadığını ifade eden Bağış, Estonya'nın 93. bağımsızlık yılı dolayısıyla geçen yıl bu sporu ilk kez Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde denediğini söyledi.

-''Bugün de hedef Brüksel''-

Türk Milleti'nin bin yıldır doğudan batıya doğru ilerlediğini, Orta Asya'dan geldiklerini ve Viyana'ya kadar gittiklerini anlatan Bağış, konuşmasını şöyle sürdürdü:

''Bugün de hedefimiz Brüksel. Ama barış, işbirliği ve dayanışma için gidiyoruz. Avrupa'da Türkiye'nin değerini anlamayan bir takım zihniyetlere de Kuzey Yürüyüşü'nü tavsiye etmek istiyorum. Kuzey Yürüyüşü her şeyden evvel uyumlu hareketlerle yürümeyi öğretir. Avrupa Birliği'nin kendisi aslında bir uyum projesidir. Şu anda uyumdan uzaklaşan zihniyetlerin Kuzey Yürüyüşü'nü denemesinde fayda var. Kuzey Yürüyüşü kalbin ve damarların çalışmasını hızlandırır, daha dinamik hale getirir. Avrupa Birliği'nin kalbinde Avrupa Birliği'nin ana değerlerinden uzaklaşan zihniyetlerin Kuzey Yürüyüşü ile kendi asıllarına dönebilme ihtimali var. Kuzey Yürüyüşü, tansiyonu ve kolesterolü düzenler. Bu çerçevede Avrupa Birliği'nin içine girdiği krize de faydalı olacağına yürekten inanıyorum. Kuzey Yürüyüşü, sindirimi hızlandırır. Avrupa Birliği içerisinde hazım sorunu, sindirim sorunu yaşayanlara Kuzey Yürüyüşü eminim faydalı gelecektir. Kuzey Yürüyüşü elimizdeki sopalarla yükün dizlere binmesine mani olur ve yükü eşit dağıtır. İşte Avrupa Birliği'nin ekonomik krizinde bütün yükü tek başına yüklenmeye çalışan bazı ülkelere yükü paylaşmalarını hatırlatır. Türkiye'nin Avrupa Birliği yürüyüşü de Kuzey Yürüyüşü gibi Avrupa Birliği için çok ama çok faydalıdır. Bizim yürüyüşümüz, bir insaniyet, masumiyet ve hakkaniyet, barışa, kardeşliğe, demokrasiye, kalkınmaya, adalete ve işbirliğine olan inancın yürüyüşüdür.''

-''Estonya ve Türkiye gerçek dost''-

Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Paet de, spor başkentinde çok güzel bir sabah yaşadıklarını ifade ederek, Estonya ve Türkiye'nin gerçek dost olduğunu söyledi.

Paet, İstanbul'daki ilk kez Kuzey Yürüyüşü'nde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu da farklılıkların şehri, kültürlerin buluştuğu İstanbul'a bugün yeni bir zenginlik daha kattıklarını belirterek, yeni bir yürüyüş tekniğini İstanbul'da başlattıklarını bildirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da İstanbul'da ve bütün şehirlerde herkesin sporu bir yaşam tarzı haline getirmesi gerektiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından Kuzey Yürüyüşü eğitmenlerince yürüyüşe katılanlara teknik bilgi verildi. Etkinlikte daha sonra katılımcılar, Boğaziçi Köprüsü'nün Anadolu girişinden yürümeye başladı.

-''Yorgunluk yok, yola devam''-

Kızı Ecehan Bağış ile birlikte yürüyüşe katılan Bakan Bağış, Boğaziçi Köprüsü üzerinde gazetecilerin sorularını yanıtlarken, bugün İstanbul'un bir dünya şehri, Türkiye'nin de dünyanın en önemli barış merkezlerinden biri olduğunu bütün insanlıkla paylaşmak imkanı bulduklarını söyledi.

Bağış, gazetecilerin ''Yoruldunuz mu?'' sorusu üzerine, ''Hayır, yorgunluk yok, durmak yok, yola devam diyoruz'' şeklinde konuştu.

Yürüyüş, Boğaziçi Köprüsü'nün Avrupa yakasında sona erdi. Yürüyüşün sonunda katılımcılara sandviç ve meyve suyu dağıtıldı.

Yürüyüş nedeniyle Boğaziçi Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş güzergahı bir süre trafiğe kapatıldı.

Yürüyüşe, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone ve Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa Kara da katıldı.

Kuzey Avrupa ülkelerine özgü olan Kuzey Yürüyüşü, özel olarak tasarlanan ve kullanıcılara göre ayarlanabilen bastonlardan destek alınarak yapılıyor.