Kişisel veriler korunacak

Taslak hakkında AA muhabirine bilgi veren Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürü Yüksel Hız, taslakla, her türlü verinin toplanması ile başkalarına aktarılması ve düzenlenmesinde kurallar getirildiğini söyledi.

Şu anda bu alanları düzenleyen hiç bir kural olmadığını ifade eden Hız, ''Ceza Kanunu'nda hükümler var. En son referandumda Anayasa'ya, kişisel verilere ilişkin hüküm girdi ama bu alanı düzenleyen bir kanun yok. Yapılacak düzenlemeyle bu boşluk giderilecek'' dedi.

Hız, ''Bu kanun tasarısıyla, 'verileri kim nasıl tutabilir, hangi verileri tutabilir, hangi verileri tutamaz, nasıl imha edilir? Buna ilişkin kurallar getiriliyor'' diye konuştu.



