Kışanak ve Tuncel hakkındaki dava Yakınca Spor Salonu'nda görülecek

MALATYA

Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel hakkında açılan ve Yargıtay 5. Ceza Dairesi tarafından güvenlik gerekçesiyle Malatya Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen davanın görüleceği salon belirlendi.

Kışanak ve Tuncel hakkındaki davanın duruşmalarının, haklarında FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle kamu davası açılan, aralarında tutuklu dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti, 2. Ordu Kurmay Başkanı Avni Angun, 7. Ana Jet Üs Komutanı Emin Ayık, 2. Ordu Harekat Destek Yarbaşkanı Zeki Karataş, 2. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Mustafa Serdar Sevgili, 2. Ordu'da görevli Tuğgeneral Ersin Yıldırım ile subay, astsubay ve erlerden oluşan 76 sanığın yargılanması için hazırlanan bin 52 metrekarelik kapalı alana sahip Yakınca Spor Salonunda yapılması kararlaştırıldı.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde başlayacak davanın görüleceği tarihin ise henüz belirlenmediği kaydedildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Kışanak ve Tuncel hakkında açılan dava dosyası, güvenlik gerekçesiyle nakli konusunda Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilmiş, nakil konusuna ilişkin talebi değerlendiren Yargıtay 5. Ceza Dairesi, davanın Malatya Ağır Ceza Mahkemesine nakline karar vermişti.

İddianamede, Kışanak hakkında "Silahlı terör örgütünü kurmak ve yönetmek", 41 kez "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak" suçlarından 57 yıl 6 aydan 230 yıl 6 aya kadar, Tuncel hakkında da "Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve 16 kez "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 23 yıl 6 aydan 95 yıla kadar hapis cezası isteniyor.