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Kışanak ve Tuncel hakim karşısına çıkıyor

Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Kışanak ve DBP Eş Genel Başkanı Tuncel hakkında açılan ve güvenlik gerekçesiyle görülmesine karar verilen davanın ilk duruşması, yarın yapılacak.

Kışanak ve Tuncel hakim karşısına çıkıyor

Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Kışanak ve DBP Eş Genel Başkanı Tuncel hakkında açılan ve güvenlik gerekçesiyle görülmesine karar verilen davanın ilk duruşması, yarın yapılacak.

20 Nisan 2017 Perşembe 14:17
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Kışanak ve Tuncel hakim karşısına çıkıyor

MALATYA 

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesince, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'nin de aralarında bulunduğu 76 sanığın yargılanması için hazırlanan bin 52 metrekarelik kapalı alana sahip Yakınca Spor Salonu'nda görülecek duruşmaya sanıklar Gültan Kışanak ve Sebahat Tuncel'in katılması bekleniyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Kışanak ve Tuncel hakkında açılan dava dosyası, güvenlik gerekçesiyle nakli konusunda Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilmiş, talebi değerlendiren Yargıtay 5. Ceza Dairesi, dosyanın Malatya Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar vermişti.

İddianamede, Kışanak hakkında "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek", 41 kez "terör örgütü propagandası yapmak" ve "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak" suçlarından 57 yıl 6 aydan 230 yıl 6 aya kadar, Tuncel hakkında da "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve 16 kez "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 23 yıl 6 aydan 95 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
DuruşmaKışanakTuncelHakim Karşısına
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