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Kısa vadede merkezi sistemi kaldırıyor ve okulu öne çıkarıyoruz

Milli Eğitim Bakanı Avcı, kısa vadede merkezi sistemi kaldırarak okulu öne çıkaracaklarını söyledi.

Kısa vadede merkezi sistemi kaldırıyor ve okulu öne çıkarıyoruz

Milli Eğitim Bakanı Avcı, kısa vadede merkezi sistemi kaldırarak okulu öne çıkaracaklarını söyledi.

04 Eylül 2013 Çarşamba 12:36
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Kısa vadede merkezi sistemi kaldırıyor ve okulu öne çıkarıyoruz

ANKARA

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, kısa vadede merkezi sistemi kaldıracaklarını, okulu öne çıkaracalarını söyledi.

Avcı, ''Orta vadede test sınavı yerine klasik sınav geliyor. Öğrencilerimiz sanata spora daha fazla vakit ayıracak. Stresin olmadığı yerleştirme sistemi oluşturuyoruz'' dedi.

Milli Eğitim Bakanı Avcı, güncellenen sistemle çocukları rahatlatmayı hedeflediklerini belirterek, ''Yeni bir sınav getirmiyoruz, yeni hiçbir sınav getirmiyoruz. Sene içinde zaten yapılan yazılı sınavlardan her dönemde birer tanesini daha kontrollü yapacağız'' şeklinde konuştu.

Kontenjanlar dolana kadar kayıtlara devam

Bakan Avcı, sınavla öğrenci alan okullarda boş kalan kontenjanlar dolana kadar kayıtların devam edeceğini belirterek, kontenjanları doldurmak için kayıt sisteminin sürekli güncellendiğini kaydetti.

AA

Son Güncelleme: 04.09.2013 12:37
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Kısa Vadede Merkezi Sistemi Kaldırıyor Ve Okulu öne çıkarıyoruz
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