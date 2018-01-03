Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118293
ALTIN
159.329
DOLAR
3.7697
STERLİN
5.1251
EURO
4.5363
Kış turizminin vazgeçilmezi: Uludağ
Kış turizminin vazgeçilmezi: Uludağ
Vida, sağlık kontrolünden geçti
Vida, sağlık kontrolünden geçti
Türk üniversitelerinin 2017 karnesi belli oldu
Son Dakika
Türk üniversitelerinin 2017 karnesi belli...
İran'da 2 öğrenci öldü
Son Dakika
İran'da 2 öğrenci öldü
İran manipülasyonla karşı karşıya
İran manipülasyonla karşı karşıya

Kış turizminin vazgeçilmezi: Uludağ

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ, yenilenen tesisleri, kayak pistleri ve çeşitli aktiviteleriyle yarım asırdır tatilciler için cazibesini devam ettiriyor.

Kış turizminin vazgeçilmezi: Uludağ

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ, yenilenen tesisleri, kayak pistleri ve çeşitli aktiviteleriyle yarım asırdır tatilciler için cazibesini devam ettiriyor.

03 Ocak 2018 Çarşamba 11:30
0 Okunma
Kış turizminin vazgeçilmezi: Uludağ

BURSA - Türkiye'de "kayak" denilince akla ilk gelen merkezlerden olan, bir dönem sayısız Yeşilçam filmine ev sahipliği yapan Uludağ, yenilenen tesisleri, kayak pistleri ve çeşitli aktiviteleriyle yarım asırdır tatilciler için cazibesini sürdürüyor.

Bursa merkezden karayoluyla yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan "oteller bölgesi"ne, 9 kilometrelik hatta sahip teleferikle de alternatif ulaşım sağlanırken, Osmangazi Köprüsü'nün yapılmasının ardından İstanbul'dan Uludağ'a da 2,5-3 saatlik bir sürede ulaşılıyor.

1. Yerleşim Bölgesi'nde 12, 2. Yerleşim Bölgesi'nde 5 otelin, 6 binin üzerinde yatak kapasitesiyle hizmet verdiği Uludağ'da, yılın ortalama 4 ayında kayak yapılabiliyor.

Her yıl kayak sezonunun açılmasıyla binlerce kişiyi ağırlayan Uludağ, hafta sonları ise günübirlikçilerin akınına uğruyor.

20 pistte kayak keyfi

2016-2017 kış sezonunda 5 bini yabancı 70 bin 400 turistin konakladığı, yaklaşık 800 bin kişinin giriş yaptığı kayak merkezinde, otel ve misafirhanelere ait 300 metre ile bin 980 metre arasındaki uzunluklara sahip 20 kayak pisti bulunuyor.

Tatilciler, kayak dışında snowboard, bigfoot, buzpateni ve kar motosikleti aktivitelerinden de yararlanıyor.

Geçmişte sayısız Yeşilçam filminin çekimlerine ev sahipliği yapan Uludağ, halen yapımcıların vazgeçemediği platolar arasında yer alıyor.

Termal ile kayak arası 1 saat

Osmanlı İmparatorluğu zamanında Keşiş Dağı olarak anılan, 1925 yılında bugünkü adını alan Uludağ, Marmara Bölgesi'nin en yüksek noktası olarak kış ve kayak turizminin en önemli merkezi olma unvanını koruyor. 

Bursa kent merkezinde tarihi hamamlar ya da otellerde termal keyfi yaşayan, romatizma, hepatit ve kan hastalıkları, metabolik bozukluklar ve doğum rahatsızlıklarına iyi gelen sıcak sularda kış keyfi yaşayanlar, bir saat içinde neredeyse sıfır noktasından Marmara'nın en yüksek yerine çıkıp kayak yapabiliyor.

"Burası Türkiye'nin en büyük kayak merkezi"

Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Derneği (GÜMTOB) Başkanı Mehmet Haluk Beceren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uludağ'ın 1960'lı yılların başına kadar kış aylarında ulaşımın güçlükle sağlandığı bir bölge olduğunu hatırlattı.

Milli Parklar Genel Müdürlüğünün 1963 yılında Uludağ'da yeni bir yapılanma başlattığını anlatan Beceren, "1971 yılında biz otelimizi hizmete açtık. Ondan bir sene evvel Fahri Otel açılmıştı. Bir de Büyük Otel vardı. Onun dışında hiçbir şey yoktu burada. Sonra yavaş yavaş diğer oteller geldi ve burası kayak merkezi haline dönüştü." diye konuştu.

Beceren, Uludağ'ın doğa harikası bir yer olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Burası Türkiye'nin en büyük kayak merkezi. İstanbul gibi bir metropole en yakın kayak merkezi. Osmangazi Köprüsü yapıldıktan sonra İstanbul'dan Uludağ'a gelmek aşağı yukarı 2,5-3 saat. Yollarımızın yarısından çoğu yenilendi, güzelleşti, kolaylaştırıldı. Günübirlik gelen kişi sayısında muazzam bir artış var. Teleferiğin de Uludağ'a kadar uzatılması, insanlara kolay gelmesi günübirlikçi sayısını çok yükseltti. İnsanların normal kıyafetleriyle gelip burada kayak yapabileceği imkanlar mevcut. Uludağ halen kış turizminin vazgeçilmezi."

Tatilciler dışında film yapımcılarının da Uludağ'dan vazgeçemediklerini vurgulayan Beceren, her yıl çok sayıda filmin çekimlerinin bu merkezde yapıldığını sözlerine ekledi.   

AA

Anahtar Kelimeler:
Kış TurizmiUludağ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kıvanç Tatlıtuğ ifade verdi
Kıvanç Tatlıtuğ ifade verdi
Oğluna açtığı davada 1 milyon dolar tazminat kazandı
Oğluna açtığı davada 1 milyon dolar tazminat kazandı
Yer değişikliği başvuruları başladı
Yer değişikliği başvuruları başladı
Cilvegözü Sınır Kapısı'nda tır yoğunluğu
Cilvegözü Sınır Kapısı'nda tır yoğunluğu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demir'in cenazesine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demir'in cenazesine katıldı
Hakkari'de 167 kilogram eroin ele geçirildi
Hakkari'de 167 kilogram eroin ele geçirildi
Uludağ'da yoğunluk devam ediyor
Uludağ'da yoğunluk devam ediyor
Türk Silahlı Kuvvetlerinden dünya barışına katkı
Türk Silahlı Kuvvetlerinden dünya barışına katkı
Antalya'da yılın ilk günü deniz keyfi
Antalya'da yılın ilk günü deniz keyfi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ