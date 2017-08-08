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Kırşehir merkezli 'ByLock' operasyonu: 7 gözaltı

Kırşehir merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ) yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Kırşehir merkezli 'ByLock' operasyonu: 7 gözaltı

Kırşehir merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ) yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

08 Ağustos 2017 Salı 16:53
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Kırşehir merkezli 'ByLock' operasyonu: 7 gözaltı

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kırşehir, Ankara ve Kırıkkale'de örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddia edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Aralarında mühendis, kamu çalışanı, daha önce kapatılan FETÖ'ye ait okulların öğretmenleri ve özel sektör personellerinin de olduğu şüphelilerin yakalanması için düzenlenen operasyonda S.A, R.S, D.K, E.B. Kırşehir'de, A.Ü. ve D.D. Ankara'da, R.K. ise Kırıkkale'de gözaltına alındı.

Ankara ve Kırıkkale'de yakalanan şüpheliler Kırşehir'e getirildi. Zanlıların ev ve araçlarında yapılan aramalarda dijital doküman ve belgeler ele geçirildi.

Firari olan ve daha önce FETÖ'nün kapatılan kurumlarında çalıştıkları ileri sürülen 3 kişinin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
KırşehirBylock
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