Kırşehir merkezli 'ByLock' operasyonu: 7 gözaltı

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kırşehir, Ankara ve Kırıkkale'de örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddia edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Aralarında mühendis, kamu çalışanı, daha önce kapatılan FETÖ'ye ait okulların öğretmenleri ve özel sektör personellerinin de olduğu şüphelilerin yakalanması için düzenlenen operasyonda S.A, R.S, D.K, E.B. Kırşehir'de, A.Ü. ve D.D. Ankara'da, R.K. ise Kırıkkale'de gözaltına alındı.

Ankara ve Kırıkkale'de yakalanan şüpheliler Kırşehir'e getirildi. Zanlıların ev ve araçlarında yapılan aramalarda dijital doküman ve belgeler ele geçirildi.

Firari olan ve daha önce FETÖ'nün kapatılan kurumlarında çalıştıkları ileri sürülen 3 kişinin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.