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Kırşehir merkezli 7 ilde PKK operasyonu

AEÜ'de örgütlenerek PKK'ya eleman kazandırmak için faaliyet yürüttükleri iddiasıyla 17 üniversite öğrencisi ve mezunu yakalandı.

Kırşehir merkezli 7 ilde PKK operasyonu

AEÜ'de örgütlenerek PKK'ya eleman kazandırmak için faaliyet yürüttükleri iddiasıyla 17 üniversite öğrencisi ve mezunu yakalandı.

11 Mayıs 2017 Perşembe 12:08
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Kırşehir merkezli 7 ilde PKK operasyonu

Kırşehir merkezli 7 ilde, PKK'nın üniversite yapılanmasına yönelik operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK'ın gençlik yapılanması YDG-H örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Ahi Evran Üniversitesinde (AEÜ) öğrenim gören öğrenciler arasında örgütlenerek, mezun olduktan sonra başka illerde görev verildiği ileri sürülen PKK terör örgütü mensuplarına yönelik 7 ilde operasyon düzenlendi.

Üniversite öğrencilerinden M.Ü, M.V.A, C.Y, M.K, B.G, V.Z, E.K, M.K, F.A. Kırşehir'de, aralarında mezunların da bulunduğu zanlılardan M.D. Mersin'de, Ö.H. Ankara'da, S.Ş. ve Ç.Y. İstanbul'da, M.K. Muş'ta, A.Y. Batman'da, N.Y. Ağrı'da, S.K. Siirt'te gözaltına alındı.

Şüphelilerin kaldıkları evlerde yapılan aramalarda PKK terör örgütüne ait doküman, afiş, bayrak ve belgeler ele geçirildi.

Kırşehir'e getirilen ve Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor. Hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden K.K'nin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kırşehir MerkezliPKKüniversite yapılanmasıPKKnın üniversite yapılanmasıPKKın Gençlik YapılanmasıPKK Terör örgütü
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