Kırşehir'de kaymakam adayı FETÖ'den tutuklandı

Kırşehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında kaymakam adayı tutuklandı.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında valilikte kaymakam adayı olarak göreve başlayan Y.A'yı gözaltına aldı.

FETÖ ile irtibatlı olduğu ve örgüte finans desteği sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan Y.A'nın ikametinde ve aracında arama yapıldı.

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan Y.A, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek Kırşehir Adliyesine sevk edildi.

Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.