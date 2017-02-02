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Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı gözaltına alındı

HSYK 2. Dairesince, FETÖ soruşturması kapsamında ByLock kullandığı iddiasıyla açığa alınan Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı gözaltına alındı.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı gözaltına alındı

HSYK 2. Dairesince, FETÖ soruşturması kapsamında ByLock kullandığı iddiasıyla açığa alınan Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı gözaltına alındı.

02 Şubat 2017 Perşembe 12:09
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Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı gözaltına alındı

 Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 2. Dairesince, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında ByLock kullandığı iddiasıyla açığa alınan Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla hakkında soruşturma açılan ve dün HSYK 2. Dairesi tarafından yürütülen soruşturma tamamlanana kadar geçici olarak görevden uzaklaştırılan Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı F.M.A, Kırşehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

HSYK 2. Dairesi, FETÖ soruşturması kapsamında örgütün şifreli mesajlaşma uygulaması ByLock'u kullandığı iddiasıyla Ankara, Bursa, Safranbolu, Kırşehir, Sungurlu, Konya ve Erzurum'da görev yapan 7 hakim ve savcıyı açığa almıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
HSYKKırşehirFETÖBylockKırşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
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