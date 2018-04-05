Kırmızı listedeki terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA
İçişleri Bakanlığınca, Tunceli Pülümür kırsalındaki iç güvenlik operasyonlarında, aralarında aranan teröristler listesi kırmızı kategoride yer alan sözde Erzurum saha sorumlusunun da bulunduğu 7 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tunceli'nin Pülümürkırsalında sürdürülen operasyonlara ilişkin bilgi verildi.
Buna göre, söz konusu bölgede gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonları kapsamında Jandarma Özel Harekat Birimleri'nce 7 terörist etkisiz hale getirildi.
Etkisiz hale getirilen teröristler arasında, aranan teröristler listesinde kırmızı kategoride yer alan sözde Erzurum saha sorumlusu "Panzer Kemal" kod adlı Medeni Sayılgan'ın olduğu tespit edildi.
Bölgede operasyonların kararlılıkla devam ettiği belirtildi.
AA