İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Kurban Bayramı tatilinde kazaları en aza indirmek amacıyla "Hatalı sürücüye kırmızı düdük" kampanyası başlattıklarını belirterek, "Bu kampanya ile aileler üzerinde çocuklarımızın yaptırım etkisi kullanılarak özellikle aşırı hız, emniyet kemeri ve araç kullanırken cep telefonu kullanımı hususlarında kural ihlali yapan, sürücü konumundaki anne ve babalar hedef alınmıştır." dedi.

İnce, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ve Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakcı ile bakanlıkta düzenlenen toplantıda Kurban Bayramı'nda alınacak trafik tedbirlerini açıkladı.

Trafik meselesinin ülkenin uzun yıllardır mücadele ettiği önemli sorun alanlarından biri olduğunu belirten İnce, araçların hız yapma kapasitelerinin artışı, cep telefonu gibi dikkat dağıtıcı yeni teknolojiler ve değiştirilemeyen alışkanlıkların, kazaların halen yaşanmasına neden olduğunu söyledi.

İnce, bayramların trafik yoğunluğunun ve dolayısıyla kaza riskinin arttığı dönemler olduğunu vurgulayarak, Bakanlık olarak her bayramda olduğu gibi bu Kurban Bayramı için de ek önlemler aldıklarını bildirdi.

140 bin 481 trafik personel görev yapacak

Muhterem İnce, 18 Ağustos ile 26 Ağustos tarihlerine arasına denk gelen bayram tatili için 16-27 Ağustos tarihlerini hedef dönem olarak ele aldıklarını ve toplamda 11 günlük tedbirler paketi planladıklarını kaydetti.

Bu tedbirlere ilişkin bir talimatnameyi 27 Temmuz itibarıyla tüm valiliklere gönderdiklerini belirten İnce, şöyle devam etti:

"Bayram trafik tedbirleri kapsamında günde ortalama 7 bin 371 trafik ekibinde 12 bin 768 trafik personeli görevlendirilmiş olup, 11 günlük toplamda ise 81 bin 82 trafik ekibinin ve 140 bin 481 trafik personelinin görevlendirilmesi sağlanmıştır. Bu bayramda aldığımız tedbirlerin şifresi, açık söylemek gerekirse denetimdir. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu başta olmak üzere bakan yardımcılarımız, Emniyet Genel Müdürümüz, Jandarma Genel Komutanımız, valilerimiz, kaymakamlarımız, il emniyet müdürlerimiz, il jandarma komutanlarımız, emniyet genel müdür yardımcılarımız, daire başkanlarımız, 32 polis başmüfettişimiz ve 33 personelden oluşan 13 ayrı ekibimiz ile kaza kara noktalarında, trafiğin yoğunlaşabileceği merkezlerde ve tüm ülke genelinde bayram süresince sahada olacağız."

İnce, özel önem verilen bir konunun da otobüs denetimleri olduğunun altını çizerek, bayram süresince 454 personelin şehirler arası otobüslere yolcu gibi binerek denetim yapacağını söyledi.

Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, İstanbul, İzmir'de bayram trafiğinin helikopterle havadan da takip edileceğini açıklayan İnce, kavşak olarak takip ettikleri Konya-Kulu, Çorum-Sungurlu, Çorum-Osmancık, Eskişehir-Sivrihisar, Kırıkkale, Amasya-Merzifon, Afyonkarahisar il ve ilçeleri başta olmak üzere 53 ilde insansız hava araçlarıyla denetim yapılacağını kaydetti.

Otobüslerde bayram denetimi

İnce, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Otogarlarda, yolcu ve şoför bilgilendirme noktaları kurularak, otobüs şoförlerine, dinlenme süreleri ve yedek şoför hususlarında denetlemeler ve uyarılar yapılacaktır. Aynı şekilde yolcular da emniyet kemeri takmaları konusunda denetlenecektir. Yolcu taşımacılığı yapan araçlar ağırlıklı olarak sabah 02.00-08.00 saatleri arasında denetlenecek, sürücüleri araç dışına davet edilerek kısa süreli dinlenmeleri sağlanacaktır. Terminallerde ve dinlenme tesislerinde denetimler artırılacak, korsan taşımacılığa kesinlikle izin verilmeyecektir.

Son 5 yılda kazaların yoğun olduğu tespit edilen 17 ildeki 20 güzergahta her 10-20 kilometrede bir ekip görevlendirilecektir. Şehir merkezlerinde, halkın yoğun olacağı kurban satış ve kesim alanları ile AVM ve mezarlıklarda trafik tedbirleri artırılacaktır. Özel izin/özel yük taşıma izin belgesi kapsamındaki araçların 18-26 Ağustos 2018 tarihleri arasında trafiğe çıkmalarına müsaade edilmeyecektir. Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan araçların, 24.00-06.00 saatleri arasında şehirler arası yolculuk yapmalarına izin verilmeyecek, traktörler, biçerdöverler gibi tarımsal zirai araçların gerekli tedbirleri almadan trafikte seyretmeleri engellenecektir."

İnce, trafik kazalarındaki sürücü kusurları arasında aşırı hızın yüzde 40 ile ilk sırada yer aldığını bildirdi.

Hayatını kaybeden sürücülerin yüzde 75'inin emniyet kemeri takmadığının görüldüğünü belirten İnce, araç kullanırken, cep telefonu kullanımının da alkollü araç kullanmaya eş değer olduğunun tespit edildiğini ifade etti.

"Hatalı sürücüye kırmızı düdük" kampanyası

Bu noktada bir farkındalık oluşturmak amacıyla "Bu bayramda ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük" kampanyası başlattıklarını aktaran İnce, "Bu kampanya ile aileler üzerinde çocuklarımızın yaptırım etkisi kullanılarak özellikle aşırı hız, emniyet kemeri ve araç kullanırken cep telefonu kullanımı hususlarında kural ihlali yapan, sürücü konumundaki anne ve babalar hedef alınmıştır. Daha önce trafik dedektifleri projesi kapsamında 4 milyon üzerindeki çocuğumuza trafik eğitimi vermiştik. Bu kampanya da bu eğitimlerin bir nevi tamamlayıcısı olacaktır." dedi.

İnce, kampanya kapsamında bayram süresince trafik ekiplerince yapılan kontroller sırasında araçta bulunan çocuklara Bakanlıkça hazırlanan 100 bin kırmızı düdük, 100 bin görev kartı, 100 bin broşür, 5 bin tişört ve şapka dağıtılacağını söyledi.

Dağıtılan materyaller sayesinde çocukların, arabanın içinde bir fahri trafik müfettişi gibi yolculuk edeceklerini vurgulayan İnce, çocukların bir kural ihlali gördüklerinde kırmızı düdük çalarak, anne babasını uyaracaklarını kaydetti.

Spot filmler, afiş ve broşürler hazırlandı

Kampanya kapsamında 4 radyo spotu, 3 kampanya tanıtım filmi, 81 ilde asılacak 10 bin afiş ve billboard tasarımları hazırlandığını dile getiren İnce, bayram süresince TRT FM radyolarında telefonla veya sosyal medya aracılığıyla katılım sağlayan dinleyicilerden her gün 10 çocuğa şapka, tişört, düdük, görev kartı ve kırtasiye seti gibi hediyeler verileceğini anlattı.

İnce, "@trafikegm" Twitter adresinden açılacak "#hatalisurucuyekirmiziduduk" hashtagine seyahat esnasında verilen görevi tamamladığını fotoğraflayıp buraya etiketleyen ve en fazla beğeni alan 100 çocuğa bisiklet verileceğini bildirdi.

Muhterem İnce, trafik güvenliği ve trafik kurallarına uymanın önemini SMS'ler atmak amacıyla GSM operatörleriyle, bayram ve yaz tatili süresince hutbe ve vaazlarda değinilmesi amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığıyla, 50 kritik kaza noktasının Yandex navigasyon aplikasyonu üzerinden anlık bildirilmesi amacıyla da ilgili firmayla gerekli koordinasyon sağlandığını belirtti.

Bunun yanı sıra vatandaşlara dağıtılmak üzere 10 bin afiş, 600 bin flyer ve 100 bin broşür hazırlandığını belirten İnce, "Bu bayramı, mutluluğumuza gölge düşmemiş bir bayram olarak hatırlamak istiyoruz. Bunun için herkesin, özellikle siz basın mensuplarının da gayretlerini ve çabalarını bekliyoruz. Türkiye, bu meseleyi çözecek gelişim seviyesini çoktan geçmiştir. Trafik kuralları, bilinmeyen kurallar değildir. Trafikte neyin yanlış, neyin doğru olduğu herkes tarafından bilinmektedir. İnşallah az bir dikkatle, aklı selimle, kurallara ve uyarılara tam riayet etmek suretiyle bu meseleyi kısa zamanda çözeceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Trafik güvenliğine ilişkin hazırlanan kamu spotlarının izletildiği toplantıda, sahnede bulunan iki çocuk, kırmızı düdüklerini çalarak kampanyayı başlattı.