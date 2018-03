Kirlilik için hutbe okundu

Gümüşhane Valisi Yusuf Mayda'nın talimatıyla İl Hutbe Komisyonu'nun aldığı karar doğrultusunda il genelindeki 513 camide, cuma namazı öncesi hutbe okundu, ilçe müftüleri tarafından ''Harşit Çayı'ndaki Kirlilik ve Çevre Temizliği'' konusunda vaaz verildi.



Torul Müftüsü Osman Karagöz, vaazında, çevre temizliğinin önemini vurgulayarak, çöplerin çevreye atılmaması, toplanan çöplerin mutlaka çöp kutuları ve konteynırlara konulması gerektiğini söyledi.

Torul Baraj Gölü'ndeki kirliliğe de değinen Karagöz, ''Köprübaşı Camisi'nde namaz kılmaya gittiğimde gördüğüm manzara karşısında çok üzüldüm. Harşit Çayı'ndaki çöpler karşısında üzülmemek elde değil. Bu kirlilik hepimizden kaynaklanmaktadır. Çöplerimizi kesinlikle yerlere, cadde ve sokaklara atmayalım'' dedi.

Torul Merkez Cami İmamı Ziya Bilgin ise hutbesinde, çevrenin, insanoğlunun davranışlarını etkilediğini belirtti.

Allah'ın kainatta her şeyi belli bir ölçü ve ahenk içerisinde yarattığını anlatan Bilgin, ''Çevreyi kirletip kendimize ve çevremizdeki insanların sağlığına zarar verici tutumlardan kaçınmamız gerekmektedir. Her konuda olduğu gibi çevre temizliği konusunda da yüce Peygamberimiz bizlere örnek olmuştur. Gerçek manada çevrecilik hareketi İslam ile başlamıştır'' diye konuştu.

Bütün varlıkların insanlığa fayda için yaratıldığını ifade eden Bilgin, şunları kaydetti:

''Rab'bımızın bize emaneti olan çevremizi korumak için herkes üzerine düşen görevleri yapmakla sorumlu olduğunu bilmeli, çevreyi koruyan, geliştiren insan olmalıdır. Tarihin hiçbir döneminde günümüzde olduğu kadar hoyratça tabiatı tahrip etme, ekolojik dengeyi bozma yüzünden tüm yaşamı tehdit eder hale gelen çevre problemlerinin oluştuğu görülmüş değildir. Fabrikalardan çıkan zehirli gazlar ve atık sular, azalan ormanlarımız, bitkilerin genetiği ile oynama, yine her geçen gün beton yığını haline gelen yeşil alanlar bizlere acı reçeteyi sunmaktadır. Asrımızın insanı temiz bir dünya özlemi içerisindedir. Yeşile, berrak ve masmavi sulara, dallarında bülbüller öten, bahçelerinde çiçekler, güller açan, kırlarında kekik kokan bir tabiata hasret kalmaktadır.''