Kırklareli

'nde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (

FETÖ/PDY

)

soruşturma

sı kapsamında 38'i tutuklu 81

şüpheli

hakkında iddianame hazırlandı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca 81 şüpheli hakkında "Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya, görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye, bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs" suçlarından 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, "Silahlı terör örgütüne üye olmak, suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istemiyle hazırlanan 800 sayfalık iddianame 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Darbe girişimi soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden ihraç edilen eski 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Doğan'ın da aralarında bulunduğu, askeri personelin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

"Yıllık izinde olduğu halde askeri birliğe gitti"

FETÖ darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alınarak tutuklanan ve görevinden ihraç edilen eski 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Cemalettin Doğan'ın yıllık izinde olduğu halde 15 Temmuz akşamı özel araçla askeri birliğe gittiğinin tespit edildiği iddianamede yer aldı.

İddianamede, Tuğgeneral Doğan'ın 1-23 Temmuz tarihlerinde izinli olduğu, darbe girişimi başlamadan yaklaşık 2 saat önce kışlaya gittiğinin belirlendiği belirtildi.

İddianamede, "Askeri birliklerin İstanbul'a gitmesi emrini verdiği" ileri sürülen Doğan'ın, Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifadesinde, askeri birlikleri İstanbul'daki toplumsal olaylara müdahale için kışladan çıkardığı savunmasını yaptığı aktarıldı.

Savcı, ordudan ihraç edilen Doğan'ın, "TBMM'nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya, görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs" suçlarından 4 kez ağırlaştırılmış müebbetle cazalandırılmasını istedi.

İddianamede ayrıca soruşturma kapsamında tutuklanan ve TSK'dan ihraç edilen Yarbay Latif Çiçek'in, darbe girişimi günü askeri konvoyun önünü kesen vatandaşları "Askerin silahı var, herkes açılsın" şeklinde tehdit ettiği kaydedildi.

AA