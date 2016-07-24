Kırklareli'nde 30 emniyet personeli açığa alındı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Kırklareli'nde 30 emniyet personeli daha açığa alındı.
Alınan bilgiye göre, darbe girişiminin ardından Kırklareli Emniyet Müdürlüğü'nce yürütülen soruşturma devam ediyor.
Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 2'si şube müdürü, 14'ü başkomiser yardımcısı ile 14 polis memuru görevlerinden uzaklaştırıldı.
Kentte açığa alınan emniyet personelinin sayısı 46'ya yükseldi.
Daha önce de açığa alınan 16 emniyet personelinden 1'i çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştı.
Soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
AA