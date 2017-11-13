Kırklareli'de FETÖ'den 81 darbecinin yargılanmasına devam ediliyor

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Lüleburgaz 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı kışladan, zırhlı askeri araçlarla İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan ve vatandaşlar tarafından otoyol girişinde durdurulan 31'i tutuklu 81 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesince Halk Eğitim Merkezi salonunda yapılan duruşmada, eski Tuğgeneral Cemalettin Doğan ve eski Yarbay Latif Çiçek'in de aralarında yer aldığı 31 tutuklu sanık hazır bulundu.

Duruşmaya, Başbakanlık adına avukat Halit Çokan da katıldı.

Mahkeme Başkanı İzzet Koçer duruşmada, talimatla ifadesi alınan tanıkların beyanını okudu.

Tanıklardan Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürü Ali Koca'nın beyanında, darbe girişimi gecesine ilişkin ifadeleri yer aldı. Koca beyanında, askeriyeden çıkan birliği, İstanbul'a gitmek üzere sabaha karşı otoban girişinde vatandaşlarla birlikte durdurduklarını anlattı.

Askeri personelle aralarında zaman zaman tartışmaların yaşandığını aktaran Koca, bu kişileri İstanbul'a gitmemeleri için uzun süre ikna etmeye çalıştıklarını vurguladı.

Askeri personelin İstanbul'a gitmeleri için bazı eylemlerde bulunduklarını ifade eden Koca'nın beyanında şu ifadeler yer aldı:

''Darbe girişiminin yaşandığı gece birliklerinden zırhlı askeri araçlarla İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan ve otoyol girişinde durdurulan Yarbay Latif Çiçek bize sürekli direndi. Askeri araçların kapakları açık ve üzerilerinde askerler vardı. Askerlerde de silah ve şarjör vardı. Bir astsubayın ise bize hitaben ''Kameralara oynamayın, biz buradan gideceğiz.'' dediğini duydum.''

Talimatla ifadeleri alınan 23 tanığın ifadelerinin okunmasının ardından duruşmaya ara verildi.