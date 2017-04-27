Kırklar Dağı 'Yaşam' ile buluşacak

Diyarbakır'da adına türküler yazılan, Ongözlü Köprü ve Dünya Kültür Mirası olarak tescillenen tarihi surlara hakim noktada yer alan Kırklar Dağı, haziran ayında tamamlanacak projeyle "Yaşam" ile buluşacak.

Kültürel ve tarihi zenginliğiyle hayranlık uyandıran kadim kent Diyarbakır, sahip olduğu değerlerin daha çok yansıtılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca gerçekleştirilen hummalı çalışmalara tanıklık ediyor.

Terör örgütü PKK'nın saldırıları sonucu geçen yıl silah ve patlama seslerinin yükseldiği, büyük zarar gören Sur ilçesi ve kentin "Cazibe merkezi" haline getirilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katılımıyla temeli atılan çalışmaların yapımı bakanlık, TOKİ, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Sur Belediyesince tüm hızıyla sürüyor.

2 milyar liralık projeler bir bir hayata geçiriliyor

Yaklaşık 2 milyar lira toplam bütçe öngörülen projeler bir bir hayata geçiriliyor.

Bu kapsamda, Sur'da tarihi Yanık Çarşı'daki 400 iş yeri, "Sokak Sağlıklaştırma Projesi" kapsamında tarihi dokuya uygun hale getiriliyor.

Sur'un yeniden ihya edilmesi amacıyla tarihi Hazreti Süleyman Camisi'nin çevresindeki çirkin yapı ve gecekondular ile dolu, yıkık, harabe, içine girilemez 115 dönümlük alan, rekreasyon çalışmasının ardından hizmete açıldı.

İlçede altyapı, sokak sağlıklaştırma, kentsel tasarım peyzaj, yöresel mimariye uygun konut projelerinin uygulanması çalışmaları ve tahrip olan 14 tarihi eserin restorasyonu sürüyor.

Teröristlerin saldırısı sonucu evleri zarar gören vatandaşlar için Çölgüzeli ve Üçkuyu mevkisinde TOKİ tarafından yapımına başlanan 5 bin 637 konuttan bin 400'ü hak sahiplerine teslim edildi.

Yaşamın kesintiye uğradığı ilçede tarihi dokuya uygun, bakanlığın Koruma Amaçlı İmar Planı doğrultusunda inşası sürdürülen konutlar yıl sonuna kadar tamamlanacak.

"Diyarbakır'ın güzelliğine yakışır bir eser olacak"

Kentte konumuyla göz kamaştıran, "Suzan Suzi" türküsüne konu olan Kırklar Dağı'nda, bakanlıkça 1. etap olarak belirlenen 33 hektar alan, Dicle Vadisi'nin doğal ve ekolojik özellikleri dikkate alınarak hazırlanan "Dicle Vadisi Kırklar Tepesi Rekreasyon Alanı Kentsel Tasarım ve Peyzaj Uygulama Projesi" ile yenileniyor.

Doğa ve yaşamı bir araya getirecek projenin tamamlanarak alanın haziran ayında hizmete açılmasıyla ziyaretçiler şehrin gürültüsünden uzak, doğa ile iç içe vakit geçirme, Ongözlü Köprü ve altından akan Dicle Nehri'ni, karşısında bütün ihtişamıyla duran tarihi Diyarbakır Surlarını izleme imkanı bulacak.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirilen Sur Belediye Başkan Vekili Bilal Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yapımı süren çalışmaların Dicle Vadisi Projesi'nin 1. etabı olduğunu söyledi.

Bakanlık tarafından Ongözlü Köprü, Dicle Nehri ve Hevsel bahçelerinin bulunduğu bölgenin karşısında yer alan, türbe bulunması nedeniyle kutsal görülen Kırklar Dağı'nın yamacındaki 33 hektar üzerinde, Diyarbakır'ın en büyük rekreasyon alanının yapıldığını dile getiren Özkan, şöyle konuştu:

"Burası yıllardır insanların mesire alanı olarak kullandığı ve kutsal saydığı bir bölge. Dolayısıyla biz buranın yeşil kalmasına özen gösteriyoruz. Binlerce değişik türden ağaç ve 10 binlerce değişik çalı söz konusu alana dikildi. Projede sosyal tesis olarak sadece küçük bir mescit, bisiklet yolu, vatandaşların araçlarını park edip güvenle yürüyebilecekleri alan, kır kafeteryası ve parkın içerisinde gençlerin faydalanması için yapılan spor ve halı sahaları için birer soyunma odası, birkaç küçük büfe var. Onun haricinde kalan bölge yeşil alan, yürüyüş alanı ve vatandaşımızın hafta sonu ailesiyle zaman geçirebileceği rekreasyon alanı olarak düzenlendi. Alandaki yapılar tek katlı olacak. Yapıların tamamının toplamı ancak bir dekar alanı kapsayacak. O da zorunlu ihtiyaçlar için. Diyarbakır'ın güzelliğine yakışır bir eser olacak."

"Binlerce insanı ağırlayacak"

Çalışmaların tamamlanmasıyla alanın, kent turizmine ve bölgenin nefes almasına katkı sağlayacak bir pencere olacağına işaret eden Özkan, bu tür alanların her şeyden önce şehirlere prestij kattığını belirtti.

"Burası Diyarbakır'ın prestij alanı olacak. Ailelerimizin, çocuklarıyla güven içerisinde, temiz bir alanda hafta sonlarını ve boş zamanlarını geçirme imkanı olacak. İnanıyorum ki burası günde binlerce insanı ağırlayacak." diyen Özkan, Diyarbakır'ın başlı başına turizm potansiyeli yüksek bir şehir olduğunu aktardı.

Özkan, bu potansiyelin tamamına yakınının Sur ilçesinde bulunduğuna dikkati çekerek, bu parkın da artı bir değer olarak hem Diyarbakır'ın turizmine hem de günlük yaşantısına büyük katkı sunacağını vurguladı.