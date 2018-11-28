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Kırgızistan Taşımacılığında Öncü Firma Arınak Lojistik

Ortaya koyduğu üstün performansı ile Kırgızistan nakliye firmaları arasında ilk sıralarda ki yerini alan Arınak Lojistik, işbirliği yapmakta olduğu ihracatçı ithalatçılar ile ticari ilişkileri sıcak tutuyor, sürekli güncellenen taşıma şart ve navlunları ile beklentileri karşılayabilen hizmetler sunmaya devam ediyor.

Kırgızistan Taşımacılığında Öncü Firma Arınak Lojistik

Ortaya koyduğu üstün performansı ile Kırgızistan nakliye firmaları arasında ilk sıralarda ki yerini alan Arınak Lojistik, işbirliği yapmakta olduğu ihracatçı ithalatçılar ile ticari ilişkileri sıcak tutuyor, sürekli güncellenen taşıma şart ve navlunları ile beklentileri karşılayabilen hizmetler sunmaya devam ediyor.

28 Kasım 2018 Çarşamba 02:34
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Kırgızistan Taşımacılığında Öncü Firma Arınak Lojistik

Uluslar arası karayolu tır taşımacılığı alanında Avrupa’dan Asya’ya uzanan ticaretimiz Kırgızistan ile de kesintisiz olarak devam etmektedir. Türkiye ile Kırgızistan arasında lojistik faaliyetlerinde bulunan belli başlı firmalar arasında yaptığı farklı çalışmaları ile dikkatleri üzerine toplayan Arınak Lojistik, komple tır taşımacılığı, gabari dışı ağır nakliyat, açık dorse tır nakliyesi, konteyner taşımacılığı, frigo tır nakliyesi ve parsiyel taşımacılık gibi alanlarda oldukça düzenli bir şekilde kapsamlı lojistik hizmetleri sunmaktadır.

Uzun yıllar önce taşımacılık sektörüne adım atmış olan Arınak Lojistik, bir çok ilimizde irtibat ve şube ofislerini de faaliyete geçirmiş, müşteri memnuniyetine odaklı kaliteli hizmet anlayışına dayalı prensiplerinden ödün vermeden kesintisiz hizmet sunma yolunda emin adımlarla ilerleyişini sürdürmeye devam etmektedir.

Ortaya koyduğu üstün performansı ile Kırgızistan nakliye firmaları arasında ilk sıralarda ki yerini alan Arınak Lojistik, işbirliği yapmakta olduğu ihracatçı ithalatçılar ile ticari ilişkileri sıcak tutuyor, sürekli güncellenen taşıma şart ve navlunları ile beklentileri karşılayabilen hizmetler sunmaya devam ediyor.

Türkiye’den Kırgızistan’a ihracat taşımaları ile Kırgızistan’dan Türkiye’ye ithalat taşımalarının yanı sıra Avrupa ülkelerinin tamamından Kırgızistan’a transit geçişli üçüncü ülke kapsamında ki yüklerin nakliyesini de tır karnesi ve cmr sigortası kapsamında güvenli bir şekilde gerçekleştirmektedir. Kırgızistan nakliyesinde tenteli tır, frigo tır, lowbed dorse ve konteyner taşımaya uygun araçları ile çalışmalar yapmakta olan firma, ülkemizde üretimi yapılan her türlü ihracat ürününün nakliyesi ile, ülkemize yurt dışından gelip limanlar veya antrepolardan Kırgızistan’a gitmesi gereken transit kapsamlı yüklerin nakliyesini de yapabilen Arınak Lojistik, iki ülke arasında ki mesafeyi minimum seviyede kat ederek 10 gün gibi kısa bir süre içerisinde adrese teslim taşımalar gerçekleştirmektedir.

Ebat ve ağırlıkları itibarı ile komple tırı dolduramayacak parsiyel kapsamlı yüklerin taşıma işlemlerini de Ankara ve İstanbul’da bulunan depolardan çıkış yapmak suretiyle Kırgızistan şehirlerine gümrük teslimi olarak ulaştıran firma, parsiyel nakliye çıkışlarını haftanın belirli günleri düzenli olarak sağlamaktadır. Deneyimli ve uzman operasyon ekibi ile kesintisiz hizmet sunan Arınak Lojistik modern nakliyenin öncü kuruluşları arasında yerini korumaya devam etmektedir.

Haber kaynağı: Arınak Lojistik

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Anahtar Kelimeler:
Kırgızistan Nakliye FirmalarıKırgızistan NakliyeArınak Lojistik
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