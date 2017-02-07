Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
Açık
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
87721
ALTIN
147.431
DOLAR
3.7262
STERLIN
4.6065
EURO
3.9696
Banu Parlak "Yana Yana" geliyor
Banu Parlak
Hem oyun hem ifade odası
SON DAKİKA
Hem oyun hem ifade odası
"FETÖ, İslam dinini kendi emelleri için kullandı"
SON DAKİKA
"FETÖ, İslam dinini kendi emelleri...
Sakallı akbaba Artvin'de
SON DAKİKA
Sakallı akbaba Artvin'de
İdlib'e 10 hava saldırısı
SON DAKİKA
İdlib'e 10 hava saldırısı

Kiraz'da çocuk yaşta evliliğe karşı halkı bilgilendirme

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ekiplerinin, çocuk yaştakilerin kaçtığı ve evlendirildiği iddia edilen İzmir'in Kiraz ilçesinde ev ev gezerek bilgilendirme çalışması yürütüyor.

Kiraz'da çocuk yaşta evliliğe karşı halkı bilgilendirme

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ekiplerinin, çocuk yaştakilerin kaçtığı ve evlendirildiği iddia edilen İzmir'in Kiraz ilçesinde ev ev gezerek bilgilendirme çalışması yürütüyor.

07 Şubat 2017 Salı 15:47
40 Okunma
Kiraz'da çocuk yaşta evliliğe karşı halkı bilgilendirme

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ekiplerinin, çocuk yaştakilerin kaçtığı ve evlendirildiği iddia edilen İzmir'in Kiraz ilçesinin Olgunlar ve Sırımlı mahallelerinde ev ev gezerek başlattığı durum tespiti ile bilgilendirme çalışması sürüyor.

AA muhabirinin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, Olgunlar Mahallesi'nde 83 gün boyunca kayıp olan 15 yaşındaki Ş.A'nın Aydın-Nazilli yolu üzerindeki bir evde bulunması üzerine gündeme gelen "çocuk yaşta evlilik iddiaları" üzerine bölgede çocuk yaşta evliliğe karşı bilgilendirme çalışması başlatıldı.

Kiraz Belediyesi ve jandarma ekiplerinin iş birliği ile yürütülen çalışmalarda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 8 ekibi, dağ köylerindeki 300 eve ziyaretler gerçekleştirerek vatandaşlarla görüşüyor.

Çocuk yaşta evliliklere karşı bilgilendirme çalışmalarının 3 yıl önce Kiraz ilçesinde başlatıldığı, gelecek haftalarda İzmir Milli Eğitim İl Müdürlüğü ve Müftülük personelinin de projeye dahil edileceği öğrenildi.

Bilinçlendirme çalışmasının okullarda rehber öğretmenler tarafından sürdürüleceği, camilerde de çocuk yaşta evliliğin sakıncalarının halka anlatılacağı kaydedildi.

Sırımlı muhtarından gençlere tavsiye

Sırımlı Mahallesi Muhtarı Ali Başol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ş.A'nın kaçmasından sonra köylerinin çocuk yaşta evlilik iddialarıyla gündeme gelmesinden çok rahatsız olduklarını söyledi.

Köylerinde gençlerin 17-18 yaşlarında aile rızasıyla evlendiğini kaydeden Başol, "13-14 yaşındaki kızların kaçması ve evlendirilmesi gelenek değil, satılmaları zaten gelenek olamaz. Ben para alışverişine hiç şahit olmadım ama ailelerin maddi durumu zayıfsa yardımda bulunuyorlar. 13-14 yaşındaki kızın evlenmesi sakıncalı. Ben de eşimi kaçırdım. Ben 17 yaşındaydım, eşim 16 yaşındaydı ama çok sıkıntı çektim. Erken yaşta baba oldum, bir evladım vefat etti. Ben yaptım gençler yapmasın, düğün dernekle her şey daha güzel olur." dedi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Aile Ve Sosyal Politikalar BakanlığıİzmirIzmir Kiraz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kaçak kazıdan tarihi mücevher çıktı
Kaçak kazıdan tarihi mücevher çıktı
Hızlı tren hattından 600 bin liralık elektrik kablosu çaldılar
Hızlı tren hattından 600 bin liralık elektrik kablosu çaldılar
İHH on binlerce yetime sahip çıkıyor
İHH on binlerce yetime sahip çıkıyor
Kardak'ta fırtınaya rağmen devriye sürüyor
Kardak'ta fırtınaya rağmen devriye sürüyor
İzmir'deki 'askeri casusluk ve kumpas' soruşturmasında 6 kişi tutuklandı
İzmir'deki 'askeri casusluk ve kumpas' soruşturmasında 6 kişi tutuklandı
Anayasa Mahkemesinden CHP'nin başvurusuna ret
Anayasa Mahkemesinden CHP'nin başvurusuna ret
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ