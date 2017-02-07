Kiraz'da çocuk yaşta evliliğe karşı halkı bilgilendirme

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ekiplerinin, çocuk yaştakilerin kaçtığı ve evlendirildiği iddia edilen İzmir'in Kiraz ilçesinin Olgunlar ve Sırımlı mahallelerinde ev ev gezerek başlattığı durum tespiti ile bilgilendirme çalışması sürüyor.

AA muhabirinin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, Olgunlar Mahallesi'nde 83 gün boyunca kayıp olan 15 yaşındaki Ş.A'nın Aydın-Nazilli yolu üzerindeki bir evde bulunması üzerine gündeme gelen "çocuk yaşta evlilik iddiaları" üzerine bölgede çocuk yaşta evliliğe karşı bilgilendirme çalışması başlatıldı.

Kiraz Belediyesi ve jandarma ekiplerinin iş birliği ile yürütülen çalışmalarda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 8 ekibi, dağ köylerindeki 300 eve ziyaretler gerçekleştirerek vatandaşlarla görüşüyor.

Çocuk yaşta evliliklere karşı bilgilendirme çalışmalarının 3 yıl önce Kiraz ilçesinde başlatıldığı, gelecek haftalarda İzmir Milli Eğitim İl Müdürlüğü ve Müftülük personelinin de projeye dahil edileceği öğrenildi.

Bilinçlendirme çalışmasının okullarda rehber öğretmenler tarafından sürdürüleceği, camilerde de çocuk yaşta evliliğin sakıncalarının halka anlatılacağı kaydedildi.

Sırımlı muhtarından gençlere tavsiye

Sırımlı Mahallesi Muhtarı Ali Başol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ş.A'nın kaçmasından sonra köylerinin çocuk yaşta evlilik iddialarıyla gündeme gelmesinden çok rahatsız olduklarını söyledi.

Köylerinde gençlerin 17-18 yaşlarında aile rızasıyla evlendiğini kaydeden Başol, "13-14 yaşındaki kızların kaçması ve evlendirilmesi gelenek değil, satılmaları zaten gelenek olamaz. Ben para alışverişine hiç şahit olmadım ama ailelerin maddi durumu zayıfsa yardımda bulunuyorlar. 13-14 yaşındaki kızın evlenmesi sakıncalı. Ben de eşimi kaçırdım. Ben 17 yaşındaydım, eşim 16 yaşındaydı ama çok sıkıntı çektim. Erken yaşta baba oldum, bir evladım vefat etti. Ben yaptım gençler yapmasın, düğün dernekle her şey daha güzel olur." dedi.