Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Bu milletin kültüründen bihaber olanlar, medeniyet değerlerinden bihaber olanlar kıraathaneyle kahvehanenin farkını dahi bilmiyorlar. Onun üzerinden bir polemik yürütmeye çalışıyorlar." dedi.

Leyla Atakan Kültür Merkezinde düzenlenen 24 Haziran 2018 Kocaeli Seçim Beyannamesi Tanıtım Toplantısında Işık, 24 Haziran öncesi karamsarlık pompalayanlar ne yaparsa yapsın rakamların yalan söylemediğini, Türkiye'nin 2018'in ilk çeyreğinde yüzde 7,4 gibi bir büyüme yakaladığını dile getirdi.

Türkiye'nin yüzde 7,4'lük büyümeyle Hindistan'dan sonra dünyada en fazla büyüyen ikinci ekonomi olduğunu ifade eden Işık, "Biz ülkemizi büyütmeye, geliştirmeye, kalkındırmaya devam edeceğiz çünkü bizim siyasetimiz hizmet siyaseti. Bizim hedefimiz milletimize hizmet etmek ve bu ülkeyi layık olduğu muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmak." dedi.

Işık, bir miktar polemiğin siyasete renk kattığını ama bunu başlı başına siyaset sanmanın hiçbir şekilde insanlara güven vermeyeceğini dile getirerek, "12 gün sonra bu polemik siyasetini yapanlar mı yoksa hizmet siyasetini yapanlar mı milletten destek alacak, ortaya çıkacak." dedi.

Milletin 12-13 gün sonra herkesin karnesini vereceğini söyleyen Işık, şöyle devam etti:

"Seçim yaklaştıkça heybesinde bir şeyler olmayanlar maalesef konuşmalarıyla, söylemleriyle her geçen gün realiteden uzaklaşıyorlar. Bu milletin kültüründen bihaber olanlar, medeniyet değerlerinden bihaber olanlar kıraathaneyle kahvehanenin farkını dahi bilmiyorlar. Onun üzerinden bir polemik yürütmeye çalışıyorlar. Halbuki kıraathanenin bizim medeniyetimizde ne kadar önemli olduğunu bu milletin bütün evlatları çok iyi bilir ama milletle bağını koparanlar, sadece seçim zamanı milleti hatırlayanlar o milletin köklerinden gelen kadim değerlerin oluşturduğu bu kavramları sadece seçim üstü alelacele kullanmak durumunda kalır."

"Milletimizle sürekli beraber olduk"

Işık, seçim yaklaştıkça bazı siyasetçilerin tamamen realiteden koptuğunu aktararak, şunları söyledi:

"Bir genel başkan diyor ki 'S-400'leri külliyeyi korumak için alıyorlar.' Trajikomik ifadesi bunun için çok hafif kalır. 450 kilometre menzilli, binlerce kilometre uzaktan gelebilecek bir füzeyi tespit edip, onu imha etmesi için ülkenin özellikle sınır bölgelerine konuşlandırılacak bir sistemi 'külliyenin korunması için alınıyor' gibi böyle bir iddia ile ülkenin gündemine taşımanın bir tek açıklaması var; 'Ben ülke meselelerine bihaberim, ülke meselelerinin çok uzağındayım.' Asker değilsiniz, insan bu kadar önemli bir iddiayı hatta bühtanı ortaya atmadan yanındakilere bir sorar. Bu aslında şunun göstergesi; seçim yaklaştıkça bunların ülkenin de milletin de realitesinden tamamen uzaklaştığını gösteriyor."

Milletle iç içe olanların seçimlerde başarılı olduklarının altını çizen Işık, "Bunun dışında bir başarıyı da kısa süreli kampanyalarla elde etmek mümkün değil. AK Parti olarak partimizi kurduğumuzdan bu yana milletimizle sürekli beraber olduk. Milletimizin ne düşündüğünü ne hissettiğini ne istediğini sürekli nabız tutarak, milletimizle iç içe olarak belirledik ve bu taleplerin hayata geçmesi noktasında son derece önemli gayretler gösterdik. Bizim siyasetimiz hizmet siyaseti, hizmet siyaseti olduğu için de biz Türkiye vizyonumuzu her seçim döneminde paylaştık ve Türkiye'ye ne kazandıracağımızı da somut projelerle ortaya koyduk. Bunu hem ülke geneli için yaptık hem de Kocaeli'de yaptık." ifadelerini kullandı.

Kocaeli Beyannamesi

Işık, bugün, gelecek 5 yıllık dönemde Kocaeli'de yapacakları projeleri açıklayacaklarını belirterek, "İki noktanın altını çizmek istiyorum. Sunacağımız projeler, projelerimizin tamamı değil. Bazı projeleri yerel yönetim seçimleriyle açıklayacağız. İkincisi de daha önceden verdiğimiz her sözün takipçisi olduğumuzu göreceksiniz." şeklinde konuştu.

1 Kasım 2015'teki seçimin üzerinden geçen 2,5 yılda 4 yıl için taahhüt ettikleri projelerin yüzde 76'sını "tamamlanan, devam eden veya ihale aşaması" noktasına getirdiklerini anlatan Işık, şöyle devam etti:

"Yüzde 24'ünden de vazgeçmiş değiliz, şu anda bunlar planlama ve projelendirme aşamasında devam ediyor. Yani 1 Kasım 2015 beyannamesinin arkasında duruyoruz ve bu hizmetlerin hayata geçmesiyle ilgili çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. İnşallah 24 Haziran seçimlerinde halkımız desteğini hem Sayın Cumhurbaşkanımıza hem de AK Parti'ye güçlü bir şekilde devam ettirdiği takdirde bu projelerin tamamının hayata geçmesi için yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Şu anda bu yüzde 76 dediğimiz 122 projeden 49'u tamamen bitti. 38'i şu anda devam ediyor, 6'sının da ihale sürecini sürdürüyoruz. 29 proje de henüz planlama ve projelendirme aşamasında."

Türkiye'de önemli projeler arasında yer alan Osmangazi Köprüsü'nün ve Bilişim Vadisi 1. Etabının tamamlandığını anımsatan Işık, ayrıca kentte hayatı rahatlatan tramvay ile bir çok kavşağın, eğitim, sağlık, adalet sarayı, olimpik yüzme havuzları, TOKİ binaları gibi projelerin de bu süreç içerisinde tamamlandığını anlattı.

Kocaeli'ye 8 Millet Bahçesi

Işık, devam eden ve yeni projeler hakkında da bilgi vererek, Gebze-Darıca-Çayırova metrosunun ihalesinin yapıldığını, yakında inşasına başlanacağını bildirerek, Körfez-Derince-İzmit-Kartepe metrosunu da Ulaştırma Bakanlığının imkanlarıyla hayata geçirileceğini açıkladı.

İzmit ilçesindeki mevcut tramvay hattının uzatılacağının müjdesini de veren Işık, Gebze Sabiha Gökçen-Yavuz Sultan Selim Köprüsü Hızlı Tren hattını da tamamlayacaklarını, Kuzey Marmara Otoyolu projesinin inşaatının sürdüğünü, Güney Marmara Otoyolu'nun da detay projelerinin tamamlanmak üzere devam ettiğini ayırca Şehir Hastanesi'nin de kente değer katacağını söyledi.

Işık, Gebze'de 2, İzmit, Darıca, Dilovası, Kartepe, Başiskele ve Gölcük ilçelerinde birer Millet Bahçesi yapılacağını, Gebze ve Hereke'de taş ocakları bölgesinin taşınacağını, bunun yerine burada güzel bir parkın hayata geçirileceğini kaydetti.

Taahhüt ettikleri projelerin önümüzdeki 5 yılda tamamlayacaklarını anlatan Fikri Işık, kentte ayrıca, yeni bir devlet üniversitesi, Milli Mikroçip fabrikası, Kandıra'da Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Gölcük, Derince, Çayırova'ya da yeni devlet hastaneleri, Bilim Merkezinde Sanayi Devrimi Atölyesi, kütüphaneler, kent merkezleri, Olimpiyat Hazırlık Merkezi, Kocaeli Evsel Atık Bertaraf ve Enerji ÜretimTesisi gibi projelerinde hayata geçirileceğini bildirdi.