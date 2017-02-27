Kira gelir beyanı 1 Mart'ta başlıyor

İSTANBUL

Geçen yıl iş yeri ve meskeninden kira geliri elde edenler için beyan dönemi 1 Mart'ta başlıyor. 2016 yılında, kiraladığı konuttan 3 bin 800 TL'nin, iş yerinden ise 30 bin liranın üzerinde kira geliri olanlar 27 Mart'a kadar beyan vermek zorunda.

Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER) Emlak Komisyonu Başkanı Hatice Kolçak, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 2016 yılı konut ve iş yeri kira geliri beyan döneminin 1 Mart'ta başlayacağını söyledi.

Beyan süresinin normalde 25 Mart'ta bitmesi gerektiğini dile getiren Kolçak, "1 Ocak - 31 Aralık dönemine ait beyana tabi gayrimenkul sermaye iradı gelirleri için takip eden yılın mart ayının 1. gününden 25. günü akşamına kadar beyannamelerin verilmesi gerekir. Beyanname verme süresinin son gününün resmi tatil gününe rastlaması halinde, tatilden sonraki ilk iş gününün tatil saatine kadar beyanname verilebilir. Bu da 27 Mart'a denk geliyor." dedi.

Kolçak, kira gelirlerinde 2016 yılı için istisna oranlarının konutta 3 bin 800 TL, iş yerinde ise 30 bin TL olduğu bilgisini verdi.

İstisna haddinin üzerinde konut ve iş yeri kira geliri elde edenlerin bu istisna oranlarını düştükten sonra beyanname vereceklerini ifade eden Kolçak, istisna oranlarının sadece bir konut için kullanılabildiğini, birden fazla konuttan kira geliri elde edenlerin buna dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

"İnternetten hızlı ve kolayca beyan verilebiliyor"

Kolçak, kira geliri beyanı verecek vatandaşların internette "www.gib.gov.tr" adresi üzerinden "Hazır Beyan Sistemi"ne giriş yapıp kendileri için hazırlanmış beyanlarını onaylayarak veya üzerinde gerekli değişiklikleri yaparak hızlı ve kolay bir şekilde kira beyanlarını verebileceğini söyledi.

Bu noktada mükellefin beyanının esas alınacağını kaydeden Kolçak, şu uyarılarda bulundu:

"Maliye Bakanlığı tapu, elektrik, doğal gaz, su abonelikleri ile banka, PTT, sigorta gibi kurumlardan aldığı bilgiler doğrultusunda kimlerin kira geliri elde ettiğini kolayca tespit etmektedir. Kira gelirlerini beyan etmeyenler, eksik ve yanlış beyan verenler istisna oranından faydalanamadıkları gibi, kendilerine usulsüzlük ve vergi ziyaı cezası uygulanacaktır. Usulsüzlük ve vergi ziyaı cezası ile karşılaşmamak için kira geliri elde edenlerin dönem içerisinde beyanlarını vermesi önemlidir."

"Kentsel dönüşümdeki kira gelirlerinin beyanı gerekmez"

Kolçak, kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binalarda oturan hak sahiplerine müteahhit ya da ilgili bakanlık tarafından ödenen kira ödemelerinin herhangi bir sözleşmeye dayanmadığı için kiralama işlemi sayılmadığının altını çizdi.

Bu kapsamda elde edilen kira yardımlarının gayrimenkul sermaye iradı olmadığını dile getiren Kolçak, bu yüzden kira beyanı verilmeyeceğini söyledi.

"İstisna tutarın altındakilerin beyanname vermesine gerek yok"

Gayrimenkul hukuku uzmanı avukat Ecem Gedikkaya, kira gelirlerinin vergilendirilmesi için ev veya iş yerinin kirasının nakden veya ayni olarak tahsil edilmiş olması gerektiğini belirterek, kiranın TL, döviz veya çek olarak alınmasının nakden tahsil edilmesi manasına geldiğini söyledi.

Kira bedellerinin alındığı yılın hasılatı sayıldığını dile getiren Gedikkaya, "Mesela 2013, 2014 ve 2015 yılları kira gelirleri topluca 2016 yılında tahsil edilirse, 2016 yılının geliri olarak dikkate alınacaktır." dedi.

Gedikkaya, "Bir diğer husus, kira sözleşmesi imzalanırken gelecek yıllara ait olup, peşin tahsil edilen kira bedellerinin ödemenin yapıldığı yılın değil, gelirin ilgili olduğu yılın hasılatı olarak kabul edilir. Örneğin, 2016, 2017 ve 2018 yılları kira gelirleri topluca 2016 yılında tahsil edilirse, her yıla ait kira bedeli ilgili yılda beyan edilecektir." diye konuştu.

Geçen yıl için istisna tutarının konutta 3 bin 800 TL, iş yerinde ise 30 bin TL olduğunu anımsatan Gedikkaya, bu rakamların altında kira geliri elde edenlerin vergi dairesinde mükellefiyet kaydı açtırmasına ve beyanname vermesine gerek olmadığını söyledi.

Gedikkaya, "Ancak daha önceden vergi kaydı var ise istisna tutarının altında olduğunun bağlı bulunulan vergi dairesine bildirilmesi gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Konutlardan elde edilen kira gelirlerini belirlenen tarihler arasında beyan etmeyenlerin veya eksik beyan edenlerin istisna tutarlardan yararlanamayacağının altını çizen Gedikkaya, bu durumda istisna tutarın da ödenecek vergiye dahil edileceğini söyledi.