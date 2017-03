Kınalı Kuzular

İnceden bir sızıdır yürek sızısı. yeri gelir bir söz, bir bakış sebep olabilir. insanın içine işlemiş, unutulması zor acıdır. Her 18 Mart'ta değil, her gün, her an canını feda eden gençler, savaşın kahraman çocukları “Kınalı Kuzular” gelir aklıma.