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Kına gecesi dönüşü kaza: 3 ölü

Erzincan'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu, kına gecesinden dönen damat adayı ile 2 arkadaşı hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kına gecesi dönüşü kaza: 3 ölü

Erzincan'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu, kına gecesinden dönen damat adayı ile 2 arkadaşı hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

23 Temmuz 2015 Perşembe 09:26
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Kına gecesi dönüşü kaza: 3 ölü
ERZİNCAN - Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 01.45 sularında İstanbul'dan Van'a giden Hakan D. (39) yönetimindeki 34 KA 7850 plakalı yolcu otobüsü, Erzincan çevre yolu Çağlayan Kavşağı'nda Hıdır A'nın (24) kullandığı 10 CBS 63 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, kına gecesinden döndüğü bildirilen damat adayı Ali A, arkadaşları Serkan K. ve Gökhan A. olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Hıdır D. ile Murat A. (25), Özkan A. (27) ve Hürkan A. (19) yaralandı. 

Yaralılar, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza haberini alıp olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Ulaşım kaza nedeniyle kontrollü olarak sağlandı. 

Otobüsteki yolcular, otomobilin aniden önlerine çıktığını, şoförün soğukkanlılığı sayesinde daha büyük bir faciadan dönüldüğünü söyledi.

AA

Son Güncelleme: 23.07.2015 08:12
Anahtar Kelimeler:
önce VatanErzincan3 ölüKına Gecesi
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