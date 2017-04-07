Kimyasal saldırıda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı

GAZİANTEP

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin İdlib'in güneyindeki Han Şeyhun beldesine düzenlediği kimyasal saldırıda yaşamını yitirenler için Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman, Malatya ve Kilis'te gıyabi cenaze namazı kılındı.

Memur-Sen Şanlıurfa İl Temsilciliğince düzenlenen ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de desteklediği etkinlikte, cuma namazı sonrası tarihi Balıklıgöl yerleşkesinde toplanan çok sayıda kişi ellerinde pankartlarla tekbir ve sloganlar atarak saldırıyı protesto etti.

Daha sonra saldırılarda yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılanlar, Suriye halkı için dua etti.

Memur-Sen İl Temsilcisi İbrahim Coşkun, burada yaptığı açıklamada, İdlib'de kimyasal silahlarla çoğu çocuk çok sayıda kişinin katledildiğini ifade etti.

Müslümanların artık bu olaylara seyirci kalmaması gerektiğini vurgulayan Coşkun, "Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Arap'ı ile bir araya gelip, nasıl ki Çanakkale'de destan yazdıysak, nasıl ki 15 Temmuz'da işgal girişimini çöpe attıysak, coğrafyamızın ve insanlığın kanayan yaralarını da aynı ruhla saracağız." dedi.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan'ın da katıldığı programda bazı vatandaşların gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Gaziantep

Gaziantep'in Nizip ve İslahiye ilçelerinde de vatandaşlar, Esed rejiminin kimyasal silah saldırısını protesto etti.

Nizip İlçe Müftülüğünce Hatice Kübra Camisi’nde cuma namazı sonrası, saldırısında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Namazın ardından konuşan ilçe Müftüsü Osman Şekerci, Suriye'de yıllardır insanlık dramı yaşandığını belirterek şöyle konuştu:

"İslam coğrafyası uzun zamandan beri kara bulutlarla kuşatılmış durumda. Bir taraftan Afrika’da açlıktan ölen masumlar bir taraftan Suriye’de kimyasal bombalar altında can veren masum yavrular ama biz hiçbir zaman yıkımın yanında olmayacağız. Yaşatmanın ve ıslah etmenin safında duracağız çünkü Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: Zalimin zulmünü önlemedikçe size de kurtuluş yoktur."

İslahiye ilçesinde de Müftülük Site Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kilis

Kilis'te de Memur-Sen Şubesi öncülüğünde cuma namazı sonrası Hacı Cümbüş Camisi önünde toplanan ve aralarında Suriyelilerin de bulunduğu grup, İdlib'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı, dua etti.

Namazın ardından açıklama yapan Memur-Sen Kilis Şubesi Başkanı Bekir Şen, İdlib'deki saldırıların ilk olmadığını, engellenmezse son da olmayacağını aktararak "İnsanlık, Baas rejiminin vahşetini boş gözlerle izledikçe, İran, Rusya ve Esed, soykırımı da aşan vahşetlerine devam ediyor." dedi.

Malatya

Malatya'nın Darende Çarşı Camisi'nde Güldeste Derneği ve sivil toplum kuruluşları işbirliğiyle bir araya gelen vatandaşlar, cuma namazının ardından İdlib'te yaşanan kimyasal katliamda yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kıldı ve dua etti.

Namaz sonrası toplanan sivil toplum kuruluşları adına konuşan Güldeste Dernek Başkanı Murat Gülöz, Suriye'deki kardeşlerinin fotoğraflarına bile bakmaya tahammül edemedikleri derecede zalim, vahşi saldırılarla katledildiklerini dile getirdi.

Adıyaman

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ise cuma vakti Ulu Cami'de gıyabi cenaze namazı kılındı.

Namazın ardından grup adına konuşan Akif Öztürk, Suriye'de 6 yıldan bu yana işlenen ve yaklaşık 1 milyon insanın ölümüne yol açan insanlık dışı katliamların katlanarak devam ettiğini söyledi.

ABD, AB ve NATO’nun bu katliamlara gözünü kapattığını savunan Öztürk, "Bütün dünya şunu çok iyi bilmeli, bu katliamda Rusya ve ABD başta olmak üzere emperyalist batı, katil Esed’in suç ortaklarıdır." dedi.