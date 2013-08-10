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Kimse ormanı işgal ederim sevdasına kapılmasın

Bakan Eroğlu, orman tapularını almak üzere çalıştıklarını belirterek, "Alındıktan sonra kimsenin ormana girmesi söz konusu olamaz; kimse, 'ormandan yer yakar, işgal ederim' sevdasına kapılmasın" dedi.

Kimse ormanı işgal ederim sevdasına kapılmasın

Bakan Eroğlu, orman tapularını almak üzere çalıştıklarını belirterek, "Alındıktan sonra kimsenin ormana girmesi söz konusu olamaz; kimse, 'ormandan yer yakar, işgal ederim' sevdasına kapılmasın" dedi.

10 Ağustos 2013 Cumartesi 15:05
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Kimse ormanı işgal ederim sevdasına kapılmasın
AFYONKARAHİSAR

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Sandıklı ilçesinde, belediyeye ait düğün salonunda düzenlenen bayramlaşma törenine katıldıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Eroğlu, ormanların tapuya kavuşturulması amacıyla çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

Şimdiye kadar ormanların yüzde 70'inin tapularını aldıklarını belirten Eroğlu, "31 Aralık 2014 tarihine kadar Orman Genel Müdürümüzden ve Tapu Kadastro Genel Müdürümüzden bütün ormanların tapusunu hazırlamasını istedik. Tapusunu aldıktan sonra hiç kimsenin ormana girmesi söz konusu olamaz. Ormanı işgal etme dönemi sona erdi. Hiç kimse, 'Ormandan yer yakar, ben burayı işgal ederim' sevdasına kapılmasın" ifadelerini kullandı.

Eroğlu, Türkiye'de yanan orman alanlarının, Fransa, İspanya, Portekiz, Yunanistan gibi Akdeniz ülkeleriyle kıyaslandığında fazla olmadığını söyledi.

Önceki yıllarda 45 dakika olan yangınla mücadele süresini 17 dakikaya indirdikleri bilgisini veren Eroğlu, hedeflerinin 15 dakika olduğunu anlattı.

Yangınlara neden olan kişilerin tespiti halinde önemli cezalar uygulandığını dile getiren Eroğlu, "Vatandaşlarımızın son derece dikkatli olmalarını istiyoruz. Yanan alanlar için ise şöyle bir kanaat var; 'Bunlar birilerine verilmek üzere kasıtlı yakılıyor, otel yapmak için yakılıyor.' Böyle bir şey yok. Yanan alanlar en geç bir yıl içinde ağaçlandırılıyor" diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 10.08.2013 15:06
Anahtar Kelimeler:
EroğluOrman Bakanı
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