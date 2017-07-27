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"Kimlikli Kent Mobilyaları Fikir Tasarım Yarışması"

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca düzenlenen "Kimlikli Kent Mobilyaları Fikir Tasarım Yarışması"nda dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle verildi.

"Kimlikli Kent Mobilyaları Fikir Tasarım Yarışması"

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca düzenlenen "Kimlikli Kent Mobilyaları Fikir Tasarım Yarışması"nda dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle verildi.

27 Temmuz 2017 Perşembe 16:51
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"Kimlikli Kent Mobilyaları Fikir Tasarım Yarışması"

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk, "Kimlikli Kent Mobilyaları Fikir Tasarım Yarışması"yla kimliği kaybolma tehlikesi içinde olan kentlere yeni kimlik kazandırmanın amaçlandığını belirtti.

Müsteşar Öztürk, törende yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak, sürdürülebilir, yaşanabilir ve kimlikli şehirler ile yaşam alanlarının nasıl oluşturulacağına yönelik çeşitli yarışmalar düzenlediklerini anımsattı.

Yarışmanın önemini anlatan Öztürk, "Yarışmada, kimliği kaybolma tehlikesi içinde olan kentlerimize yeni kimlik kazandırmak ve bunun kent kimliğini oluşturan tüm kentsel öğelerin tasarımları ve çözüm önerilerinin kent kullanıcılarını merkez alan bir anlayışla çözülmesi amaçlanmaktadır." dedi.

Kentlerin kimliğini sahip olduğu coğrafyadaki kültürel değerlerin belirlediğini aktaran Öztürk, şöyle devam etti:

"Kentlerimize yönelik mekansal organizasyonun ortaya konmasını sağlayacak olan yarışmadaki temel amacımız fikir, düşünce ve yaşama dair bir dayatma değil, bu topraklara ait yaşam tecrübesi, tarih ve kültür süzgecinden geçip günümüze ulaşmış birikimi, yeni arayış ve yorumlarla zenginleştirmektir. Kentin yeniden tasarlanmasından ziyade mevcut durumu baz alınarak kent kimliğinin varlığının ve devamının bilincinde olarak günümüz koşullarına uygun tasarımların oluşturulmasına teşvik etmektir."

Böylece, ulusal yarışma yoluyla proje elde edilmesine öncülük edileceği, tasarım kalitesinin gelişmesi sağlanıp kentlere özgün eserler kazandırılacağını vurgulayan Öztürk, kent mobilyalarının kamu mekanlarında yer alan, kentlinin toplumsal ve bireyler arası iletişimini sağlayan ve kolaylaştıran elemanlar olduğunu anlattı.

Öztürk, "Bu çalışmaların temelinde, tarihsel ve özgün dokuya sahip yerleşim alanlarının ve kentsel yaşam mirasına ait yerel kimliklerin korunması, yaşatılması ve sürdürülebilmesi amaçlanmaktadır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından yarışmanın jüri üyelerine teşekkür belgesi ve dereceye girenlere de ödülleri takdim edildi.

Birincilik ödülüne Ayça Yazıcı Altıparmak ve Ferhat Bulduk, ikincilik ödülüne Şeyma Köse Ateş, Abdullah Ateş, Mert Büyükbakır, Ahmet Can Kaynak, üçüncülük ödülüne ise Ada Koloğlu layık görüldü.

Birinciye 40 bin, ikinciye 30 bin, üçüncüye 20 bin ve 6 mansiyon ödülüne ise 10 biner lira olmak üzere toplam 150 bin lira ödül dağıtılan yarışmada, 38 proje çalışması sergilendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, TBMM'deki çalışmalardan dolayı programa katılamadı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Çevre Ve Şehircilik BakanlığıKimlikli Kent Mobilyaları Fikir Tasarım Yarışması
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