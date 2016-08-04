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Kimlik İle Ehliyete Yazılan Cezaları Online Trafik Cezası Sorgulama İle Ulaşın

Trafik cezanız olup olmadığını sorgulamak için öncelikle ehliyetiniz yanınızda olmalıdır. Çünkü sorgulama ekranında sizden istenilecek bilgiler sürücu belgeniz yani bir diğer adıyla ehliyetinizin üzerinde yer almaktadır.

Kimlik İle Ehliyete Yazılan Cezaları Online Trafik Cezası Sorgulama İle Ulaşın

Trafik cezanız olup olmadığını sorgulamak için öncelikle ehliyetiniz yanınızda olmalıdır. Çünkü sorgulama ekranında sizden istenilecek bilgiler sürücu belgeniz yani bir diğer adıyla ehliyetinizin üzerinde yer almaktadır.

04 Ağustos 2016 Perşembe 10:24
396 Okunma
Kimlik İle Ehliyete Yazılan Cezaları Online Trafik Cezası Sorgulama İle Ulaşın

Trafik cezanız olup olmadığını sorgulamak için öncelikle ehliyetiniz yanınızda olmalıdır. Çünkü sorgulama ekranında sizden istenilecek bilgiler sürücu belgeniz yani bir diğer adıyla ehliyetinizin üzerinde yer almaktadır. Bu bilgiler Örn: Ehliyetinizi aldığınız tescil birimi (il olarak) ve ehliyet belge numaranızdır. Bir başka sorgulama araç üzerinden sorgulama yapmaktır bunun içinse sorgulama yapılacak olan aracın ruhsatı yanınızda olmalıdır. Yine sizden istenilecek bilgiler tescil belgenizin bir diğer adıyla ruhsatınızın üzerinde yer almaktadır.

Burada da sizden istenilecek olan bilgiler şunlardır; Birincisi plakanız. Bunu birçoğunuz ezbere de doldurabilecektir. İkincisi ise tecil belge seri ve de numaranız. Yani ruhsatınızın seri ve nosu. Bu plaka gibi pekte ezberinizde bulunacak bir bilgi değildir.  Bilindiği gibi her ruhsatın tıpkı kimliklerimizde olduğu gibi kendine özgü bir serisi birde numarası vardır. Bu ruhsat bilgilerinizin kopyalanmasını engellemek için bir önlem olarak getirilmiştir. Bir diğer alternatif sorgulama yöntemi ise biraz önce de örnek olarak verdiğimiz kimlik seri ve numaranız ile sorgulama yöntemidir. Öncelikle T.C. kimlik numaranızı ardından da kimlik seri ve numaranızı girerek trafik cezanız olup olmadığını kontrol edebilirsiiniz. Ancak bu sorgulama işlemlerinin birbirlerinden farklı bir yönü vardır. Mesela ehliyetinizle yada kimliğinizle sorgulama yaptığınızda sadece sizin adınıza kesilmiş cezalar görüntülenir. Yani farklı araçlarla sizin ehliyetinize işlenmiş tüm cezaları görebilirsiniz. Araç tesil belgesi ile yapılan sorgulamalarda ise o araç plakasına yazılan cezalar görüntülenecektir. Burada da farklı kişiler sizin aracınızla yediği cezalar görüntülenecektir.

Ayrıca hiçbir ehliyete işlenmemiş cezalar da burada görüntülenebilir. O da şöyle açıklanmalıdır ki, aracınız durdurulmadan vaya trafik çevirmesine girmeden ya da hiç bir şekilde bir trafik polisiyle muhattap olmadan EDS kırmızı ışık kameraları, TEDES radar kameraları, trafik mobese kameraları gibi otomatik sistemlerle cezalar gönderilebiliyor. Bunun yanı sıra bir ihlal yaptığınızda bunu gören trafik görevlisi sizi hiç durdurmadan cezanızı yazıp adresinize gönderebilir.

Kaynak: https://www.trafikcezasisorgula.net/

AA

Son Güncelleme: 03.09.2016 03:24
Anahtar Kelimeler:
Trafik Cezası
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