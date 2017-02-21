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"Kim karşı çıkıyor, FETÖ, PKK, HDP ve CHP karşı çıkıyor"

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Şener, anayasa değişikliği tartışmalarına ilişkin, "Kim karşı çıkıyor 16 Nisan'daki Anayasa değişikliğine? FETÖ, PKK, HDP ve CHP karşı çıkıyor." dedi.

"Kim karşı çıkıyor, FETÖ, PKK, HDP ve CHP karşı çıkıyor"

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Şener, anayasa değişikliği tartışmalarına ilişkin, "Kim karşı çıkıyor 16 Nisan'daki Anayasa değişikliğine? FETÖ, PKK, HDP ve CHP karşı çıkıyor." dedi.

21 Şubat 2017 Salı 16:23
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"Kim karşı çıkıyor, FETÖ, PKK, HDP ve CHP karşı çıkıyor"

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İhsan Şeneranayasa değişikliği tartışmalarına ilişkin, "Kim karşı çıkıyor 16 Nisan'daki Anayasa değişikliğine? FETÖ karşı çıkıyor. Kim karşı çıkıyor? PKK karşı çıkıyor. Kim karşı çıkıyor? HDP karşı çıkıyor. Kim karşı çıkıyor? Her ihtilale hazırlık yapan ve ihtilalden sonra kendisine hükumet etme yetkisi verilen CHP karşı çıkıyor." dedi.

Şener, Karabük Öğretmenevi'nde düzenlenen "Yeni Türkiye ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi" toplantısında yaptığı konuşmada, 100 yıl önce bu topraklara gerçekleştirilen operasyonların tekrar yapılmaya çalışıldığını anlattı.

AK Parti hükumetlerine zaman içinde hangi tezgahların hazırlandığına herkesin şahit olduğunu ifade eden Şener, sonrasında gelinen 15 Temmuz sürecine değinerek, şunları söyledi:

"Geçmişte cumhurbaşkanları ile başbakanlar arasında yaşanan krizler ve darbeler var. Şimdi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin kurucusudur, kendi partisinden başbakanlarla sürtüşme yaşamak zorundadır. Neden? Çünkü yetki cumhurbaşkanında, sorumluluk başbakanda. Burada yapılan şudur: Yetkiyi de sorumluluğu da bir kuruma tevdi etmek."

Şener, Türkiye'de dış politikada bırakılan iki tane pranga olduğunun altını çizerek, "Bir tanesi Kıbrıs meselesi, bir tanesi de Ermeni meselesi. Eğer biz, onurlu, şahsiyetli dış politika izleyerek önemli adımlar atmaya başlarsak hemen Ermeni meselesi gündeme gelir, hemen Kıbrıs meselesi gündeme gelir ve bizi durdururlar. Bu cumhuriyet tarihi boyunca böyle olmuştur." diye konuştu.

"Türkiye'de PKK'yı iktidar yapar mı bu millet?"

İç politikada da siyasetin üretken olmasının önündeki en büyük engellerden bir tanesinin Meclis İçtüzüğü diğerinin ise anayasa olduğunu savunan Şener, anayasa değişikliğine kimlerin karşı çıktığını sordu.

Şener, "FETÖ karşı çıkıyor. Kim karşı çıkıyor? PKK karşı çıkıyor. Kim karşı çıkıyor? HDP karşı çıkıyor. Kim karşı çıkıyor? Her ihtilale hazırlık yapan ve ihtilalden sonra kendisine hükumet etme yetkisi verilen CHP karşı çıkıyor. O zaman normal işleyen demokrasilerde kendilerine siyasi ikbal görmeyen sınıflar. Türkiye'de PKK'yı iktidar yapar mı bu millet? Yapmaz. FETÖ'yü yapar mı, yapmaz. Onlar da ihtilale girişti çünkü iktidar olmak için. İktidar umudu olmayan marjinal olan guruplar buna karşı çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra Batılı ülkelerin cılız bir tepki gösterdiğini hatırlatan Şener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"15 Temmuz darbe girişiminde Batı dünyasından tepkiler, 15-20 gün sonra gelmeye başladı. Neden? Çünkü bu darbe girişiminin başarılı olacağını ve güdümlerinde olan bu aşağılık sınıfın kendilerine hizmet edeceğini düşünüyorlardı. Bir şeyi ölçmek istiyorsanız, Türkiye'nin bu hızlı adımlarla, büyük adımlarla tarihi misyonuna geri dönmesinden endişe eden Batılı devletlerin yaklaşımını iyi izlememiz lazım."

"Ordumuz terör şebekelerinin tepesine binmiştir"

Cumhuriyet tarihinde Türkiye'nin güçlü orduları olduğunu, 1991'de Musul, Kerkük, Süleymaniye, Erbil topraklarında meydana gelen karışıklık ve göçle ilgili dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın orduya, göçün durdurulması gerektiğini söylediğini ve bunun ardından ordunun başındaki komutanın istifa ettiğini hatırlatan İhsan Şener, şunları kaydetti:

"15 Temmuz'da ordu içine yuvalanmış ihanet şebekelerinin darbe ve işgal girişimi, sadece darbe girişimi değildir, bu Türkiye'yi işgale hazır hale getirecek bir iç savaş hazırlığıdır. Yaşadığımız süreci hafife almayın. Ordu içinden pek çok insanın ordudan atıldığı ve hapse atıldığı dönemde ki, Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgesinde terörle mücadele etmesi gereken bütün birimlerin komutanları tutuklu ve ihraç edildi. Bu size bir şey anlatıyor mu? Şimdi sayısal olarak eksilmiş olmasına rağmen ordumuz bugün Suriye içlerine girerek terör şebekelerinin tepesine binmiştir."

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İhsan ŞenerAnayasa DeğişikliğiCHP
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