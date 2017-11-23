Kilo hesaplama yaşa ve boya göre nasıl yapılır?

İdeal kilo ne demek?

Sağlıklı bir şekilde yaşamak için boy ölçüsüyle dengeli kilo değerine ideal kilo denir. Kilo ile ilgili birçok araştırma yapılmış ve bu araştırmalardan edinilen bilgilere göre bir kilo kaybetmenin dahi insan hayatını üç ila dört ay uzattığı belirtilmiştir. Bu bilgiler kapsamında kişiler beden kitle indeksini hesaplatmaktadırlar. Vücut kitle indeksine bakıldığı zaman kişinin kilosuyla boyunun kesiştiği alan bireyin ideal kilosunu göstermektedir. İdeal kilosunun üstünde veya altında olan bireylerin ideal kiloya ulaşmaları sağlık açısından çok değerlidir. Çoğu insan ideal kiloya ulaşmak için hızlı kilo vermeyi hedeflemektedir. Halbuki hızlı verilen kilolar aynı hızda geri alınmaktadır. Hızlı kilo vermeyi hedeflemek yerine sağlıklı bir şekilde kilo vermeyi amaçlamak ve gerekli yöntemleri izlemek daha doğrudur. Kişi sağlıklı bir şekilde kilo vermeyi başardığında ulaşılan ideal kilonun korunması daha kolay bir hale gelir. Kilo vermeye başlamadan önce ideal kiloyu bulmak için beden kitle endeksi hesaplatmak kişinin sağlıklı kilo vermesini sağlar.

Yaşa ve boya göre ideal kilo hesaplama

Beden kitle endeksi hesaplama işlemi yapılırken kilo ve boy durumu baz alınmaktadır. Kişinin kilosuna ve boy oranına göre ideal kilo bulunmaktadır. Kişinin boyuna göre kilo hesaplanırken tercih edilen yol beden kitle endeki hesabı olarak ifade edilebilir. Bu hesaplama işleminde kilo, boy oranının karesine bölünmektedir. Genel olarak yirmi ila yirmi beş aralığında bulunan oran normaldir. Kadınların ideal vücut kitle endeksi yirmi bir erkeklerin ise yirmi ikidir. Fakat her insanın vücut değerleri değişkenlik gösterdiği için her kişinin ideal kilosu farklıdır. Kişinin sağlıklı bir bedene ulaşması için ideal https://kadinloji.com/ sitesinde yer alan kilo hesaplama işlemini yaptırması gereklidir. Bu süreçte uzman bir diyetisyenden yardım almak, vücut ölçülerini hesaplatmak ve sağlıklı bir diyet listesi edinmek ideal kiloya ulaşmayı kolaylaştırır.

Beden kitle indeksi sonuçları