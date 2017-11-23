Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 13°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
105494
ALTIN
162.866
DOLAR
3.9215
STERLİN
5.2206
EURO
4.6464
"İŞTE BUNDANDIR KAVGAM"
"İŞTE BUNDANDIR KAVGAM"
"Bayazhan"
"Bayazhan"
''Bu Dünya da Yerim Olmadı''
''Bu Dünya da Yerim Olmadı''
Bu hafta 5 film vizyonda
Bu hafta 5 film vizyonda
Celtics'i Miami durdurdu
Celtics'i Miami durdurdu
Flaş Haber
Tayvan'da deprem
Kapat

Kilo hesaplama yaşa ve boya göre nasıl yapılır?

İdeal kilo oranına sahip olmak isteyen birçok insan yaş ve boy aralığına göre kilo hesaplatmaktadırlar.

Kilo hesaplama yaşa ve boya göre nasıl yapılır?

İdeal kilo oranına sahip olmak isteyen birçok insan yaş ve boy aralığına göre kilo hesaplatmaktadırlar.

23 Kasım 2017 Perşembe 17:39
0 Okunma
Kilo hesaplama yaşa ve boya göre nasıl yapılır?

İdeal kilo ne demek?

Sağlıklı bir şekilde yaşamak için boy ölçüsüyle dengeli kilo değerine ideal kilo denir. Kilo ile ilgili birçok araştırma yapılmış ve bu araştırmalardan edinilen bilgilere göre bir kilo kaybetmenin dahi insan hayatını üç ila dört ay uzattığı belirtilmiştir. Bu bilgiler kapsamında kişiler beden kitle indeksini hesaplatmaktadırlar. Vücut kitle indeksine bakıldığı zaman kişinin kilosuyla boyunun kesiştiği alan bireyin ideal kilosunu göstermektedir. İdeal kilosunun üstünde veya altında olan bireylerin ideal kiloya ulaşmaları sağlık açısından çok değerlidir. Çoğu insan ideal kiloya ulaşmak için hızlı kilo vermeyi hedeflemektedir. Halbuki hızlı verilen kilolar aynı hızda geri alınmaktadır. Hızlı kilo vermeyi hedeflemek yerine sağlıklı bir şekilde kilo vermeyi amaçlamak ve gerekli yöntemleri izlemek daha doğrudur. Kişi sağlıklı bir şekilde kilo vermeyi başardığında ulaşılan ideal kilonun korunması daha kolay bir hale gelir. Kilo vermeye başlamadan önce ideal kiloyu bulmak için beden kitle endeksi hesaplatmak kişinin sağlıklı kilo vermesini sağlar.

Yaşa ve boya göre ideal kilo hesaplama

Beden kitle endeksi hesaplama işlemi yapılırken kilo ve boy durumu baz alınmaktadır. Kişinin kilosuna ve boy oranına göre ideal kilo bulunmaktadır. Kişinin boyuna göre kilo hesaplanırken tercih edilen yol beden kitle endeki hesabı olarak ifade edilebilir. Bu hesaplama işleminde kilo, boy oranının karesine bölünmektedir. Genel olarak yirmi ila yirmi beş aralığında bulunan oran normaldir. Kadınların ideal vücut kitle endeksi yirmi bir erkeklerin ise yirmi ikidir. Fakat her insanın vücut değerleri değişkenlik gösterdiği için her kişinin ideal kilosu farklıdır. Kişinin sağlıklı bir bedene ulaşması için ideal https://kadinloji.com/ sitesinde yer alan kilo hesaplama işlemini yaptırması gereklidir. Bu süreçte uzman bir diyetisyenden yardım almak, vücut ölçülerini hesaplatmak ve sağlıklı bir diyet listesi edinmek ideal kiloya ulaşmayı kolaylaştırır.

Beden kitle indeksi sonuçları

Kişi beden kitle endeksi hesaplama sonucunu elde ettiği zaman çıkan sonuçlar 25 seviyesinden yüksek ise fazla kiloludur. 30’un üzerindeki oran obezite olarak tanımlanır. Kişinin obez olması çeşitli hastalıklara yol açmaktadır. Fazla kilo insan ömrünü kısaltır. Günümüz şartlarında kilo problemleriyle ilgili bilinçli bir hale gelmek eskisi kadar zor değildir. Kilo problemiyle ilgili birçok haber, bilgi internette bulunmaktadır. Dolayısı ile kişi sağlıklı yaşam tarzını benimseyerek ideal kiloya ulaşabilir. Kilo sorunu görüntü olarak kötü izlenimlere yol açmasının yanı sıra psikolojik problemlere de neden olmaktadır. Kilolu insanların çoğu kendilerine olan özgüvenlerini yitirmektedirler. Hal böyle olunca kişi istediği kıyafeti giyemediği için kendini toplumdan soyutlamaktadır. Bireyin kendiyle barışık ve sağlıklı bir insana dönüşmesi için ideal kilo hesaplama işlemini ihmal etmemesi gerekir. İdeal kilo hesaplama konusunda güncel verilere ulaşabileceğiniz kadinloji.com sitesi aynı zamanda beden kitle indeksi sonuçları hakkında bilgiler vererek sizlere faydalı öğrenimler sunmaktadır.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Kilo HesaplamaIdeal KiloBeden Kitle Endeksi HesaplamaIdeal Kilo Hesaplama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan Yıldırım'dan Öğretmenler Günü mesajı
Başbakan Yıldırım'dan Öğretmenler Günü mesajı
HDP'li Başaran hakkında soruşturma
HDP'li Başaran hakkında soruşturma
Kapıkule'de yolcular misafir de edilecek
Kapıkule'de yolcular misafir de edilecek
Yabancıya konut satışında tarihi zirve
Yabancıya konut satışında tarihi zirve
SOLOTÜRK 'altın üçgende' prova yaptı
SOLOTÜRK 'altın üçgende' prova yaptı
Ovit Tüneli şimdiden sürücülere umut oldu
Ovit Tüneli şimdiden sürücülere umut oldu
"TSK içine sızan hainlerden temizlendikçe daha da güçlenecek"
"TSK içine sızan hainlerden temizlendikçe daha da güçlenecek"
Kabe ve Medine'nin açık ve kapalı alanlarında, fotoğraf ve video çekimine yasak!
Kabe ve Medine'nin açık ve kapalı alanlarında, fotoğraf ve video çekimine yasak!
Sancaktepe'de UGADER 1. Yılını kutladı
Sancaktepe'de UGADER 1. Yılını kutladı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ