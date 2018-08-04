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Kilis'te PYD/PKK üyesi 5 terörist yakalandı

Kilis'in Polateli ilçesinde, terör örgütü PYD/PKK üyesi 5 terörist, Suriye sınır hattında yakalandı.

Kilis'te PYD/PKK üyesi 5 terörist yakalandı

Kilis'in Polateli ilçesinde, terör örgütü PYD/PKK üyesi 5 terörist, Suriye sınır hattında yakalandı.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 14:16
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Kilis'te PYD/PKK üyesi 5 terörist yakalandı

Kilis'in Polateli ilçesinde, 5 terör örgütü PYD/PKK mensubu Suriye sınır hattında gözaltına alındı.

Kaçak yollarla Suriye sınırından geçen grubun Şanlıurfa'ya gideceği bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda çalışma başlattı.

Ekipler, Polateli ilçesi Bağarası köy yolunda düzenledikleri operasyonda, 5 şüpheliyi yakaladı.

Suriye uyruklu Wahide E, Madina S, Hevi Hamo S. ve Midye E. ile Mehmet K'nin kimlik kontrollerinde, terör örgütü PYD/PKK üyesi oldukları tespit edildi.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
KilisPKKSuriye
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