CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

, Halep için bağışta bulundu.

CHP Basın Biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Türkiye Kızılay Derneğinin "Halep'e İnsani Yardım" kampanyasına katılarak bağış yaptı.

AA