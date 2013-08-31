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Kılıçdaroğlu'dan cezaevindeki İlker Başbuğ'a ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ergenekon davasında müebbet hapisle cezalandırılan eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'u cezaevinde ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu'dan cezaevindeki İlker Başbuğ'a ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ergenekon davasında müebbet hapisle cezalandırılan eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'u cezaevinde ziyaret etti.

31 Ağustos 2013 Cumartesi 16:27
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Kılıçdaroğlu'dan cezaevindeki İlker Başbuğ'a ziyaret
İSTANBUL

Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki 5 No'lu cezaevinde kalan Başbuğ ile yaklaşık 2 saat görüşen Kılıçdaroğlu, çıkışta cezaevi önünde basın mensuplarına açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, Zafer Haftası dolayısıyla Başbuğ'u ziyaret ederek bayramını kutladığını belirterek, "Bizim tarihimizde ilk kez bir Genelkurmay Başkanı yargılandı ve tutuklandı. Sayın Başbuğ bir vatansever, bayrağını, ülkesini seviyor, insanını seviyor. Demokrat bir insan, demokrasiye saygılı bir insan. Görev yaptığı süre içinde olabildiğince görevini en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştı" diye konuştu.

Başbuğ'un suçlu olduğuna inanmadığını ve herhangi bir suç işlemediğini söylediğini ifade eden Kılıçdaroğlu,  olaylara bakıldığında da Başbuğ'u suçlu gösterecek hiç bir kanıtın olmadığını söyledi.

Kılıçdaroğlu, Başbuğ'un "Ben ülkem için çalıştım. Ülkem için çaba harcadım. Yasaların bana tanıdığı görevleri olabildiğince iyi şekilde yerine getirmeye çalıştım" dediğini aktararak, haklı olduğunu ve bu görüşüne katıldığını belirtti.

Başbuğ'un moralinin ve sağlığının iyi olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, Başbuğ'un kendisine yöneltilen suçlamaların haksız olduğunu bildiğini, vicdanının rahat olduğunu söylediğini kaydetti.

Kılıçdaroğlu, Başbuğ'un kendisine "Eğer suçlu olsaydım zaten böyle konuşamazdım. Adaleti her zaman her yerde savunuruz. Adaletin karşısında boynumuz kıldan ince" dediğini belirterek, adaletin toplum vicdanında kabul görmesi, yargılamaların önyargılı olmaması gerektiğini söyledi.

Herkesin yargılanabileceğini, ancak bunun adalet içinde olması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Adaletin kolay bir şey olmadığını hepimizin kabul etmesi lazım. Toplumun ortak vicdanının, 'Bu kararda bir adalet vardır' diye kabul etmesi lazım. Bunların olmadığı çok açık ve gerçek. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan alıyorsunuz, Genelkurmay Başkanı yapıyorsunuz. Emekli olduktan sonra da 'Sen terör örgütünün üyesisin' diyorsunuz. Bu işin bir siyasi sorumlusu yok mu? Sen bu kişiyi Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na getirirken, Genelkurmay Başkanı yaparken haberin yok muydu?  Gerçekten kabul edeceğimiz bir suçlama değil. Doğru değil. Herkesin vicdanını yeniden sorgulaması lazım. Bu olayın çözülmesi lazım. İnsanların boş yere hapiste tutulmaları bizi de sokaktaki insanı da rahatsız ediyor. Cumhuriyet tarihimizi bırakın hiçbir demokraside kişiyi alacaksınız Kara Kuvvetleri Komutanı, Genelkurmay Başkanı yapacaksınız, beraber çalışacaksınız, başarıyla emekli olacak, kendisini kutlayacaksınız, sonra da 'Terör örgütünün üyesidir' diyeceksiniz. Bunun akılla mantıkla kabul edilir bir yönü var mı? Biz buraya kamu vicdanını tatmin etmek için geldik. Onun suçlu olduğuna inanmıyoruz. O ülkesini, bayrağını, insanını seven bir asker. Demokrasiye inanmış bir asker. Demokrasiye inanan bir insanı siz darbeci diye tanımlayabilir misiniz?"

Fındıklı'daki merdivenler 

Fındıklı'dan Cihangir'e çıkan Salı Pazarı'nın merdivenlerinin griye boyanmasıyla ilgili soruyu da Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle yanıtladı: 

"Hangi insan renklerden korkar? Ancak diktatörler. Dünyanın en güzel yedi rengi var. Gökkuşağından korkulur mu? Griye boyamışsınız. Hangi akıl, hangi mantıkla. İnsanın ruhunda bir zevk olur. Kent estetiği dediğimiz bir şey vardır. Baktığınız zaman hoşunuza gider. Yedi rengi görüyorsunuz, düşman ilan ediyorsunuz, tamamını griye boyuyorsunuz. Allah akıl fikir versin." 

AA

Son Güncelleme: 31.08.2013 16:28
Anahtar Kelimeler:
CHPKemal Kılıçdaroğlu
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