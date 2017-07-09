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Kılıçdaroğlu yürüyüşünün 25. gününe başladı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ankara Güvenpark'tan başlattığı yürüyüşün son durağı Maltepe'de yapılacak miting için yürüyüşüne başladı.

Kılıçdaroğlu yürüyüşünün 25. gününe başladı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ankara Güvenpark'tan başlattığı yürüyüşün son durağı Maltepe'de yapılacak miting için yürüyüşüne başladı.

09 Temmuz 2017 Pazar 17:58
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Kılıçdaroğlu yürüyüşünün 25. gününe başladı

İSTANBUL - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak Ankara Güvenpark'tan başlattığı yürüyüşün son durağı Maltepe'de yapılacak miting için yürüyüşüne başladı.

Kılıçdaroğlu, Ankara Güvenpark'tan başlattığı yürüyüşünü tamamlamak üzere Kartal'ın Dragos mevkisinden saat 16.30 itibarıyla yürümeye başladı.

Partisinin milletvekilleri ve bazı sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu yürüyüş kortejinin, 200 metre önünde tek başına yürüyen Kılıçdaroğlu elinde "adalet" yazılı bir pankart taşıyor.

Kılıçdaroğlu'nun yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Maltepe Miting Alanı'na ulaşarak burada toplanan vatandaşlara hitap etmesi bekleniyor.

Vatandaşlar miting alanına alınmaya başlandı

Bu arada, Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşünün son durağı Maltepe'de yapılacak miting için vatandaşlar alana alınmaya başlandı. 

Miting için çeşitli şehirlerden ve İstanbul'un ilçelerinden Maltepe Etkinlik Alanı'na gelen vatandaşlar, iki ayrı güvenlik noktasından alana alınıyor.

Vatandaşlar, giriş kapılarına yakın yerlerde kurulan stantlardan, üzerinde "adalet" yazısı bulunan tişört, bayrak, şapka ve Türk bayrağı alıyor.

Bu arada Dragos sahilde dün gece Kemal Kılıçdaroğlu ile geceleyen vatandaşlar da miting alanına geliyor.

Meydanda vatandaşlar ellerinde Türk bayrağı, üzerinde "adalet" yazılı döviz ve bayraklar taşırken, "Hak, hukuk, adalet" şeklinde sloganlar atıyor. Sahneden müzik yayını da yapılıyor.

Bu arada, etkinlik alanındaki meydana 80 metre genişliğinde 20 metre derinliğinde, üzerinde 2 dev led ekran ile "adalet" yazılı bir sahne kuruldu.

Sahnenin iki yanında Türk bayrağı ile Atatürk posteri bulunuyor. Meydanın muhtelif noktalarında 6 dev led ekran ile 6 ses sistemi yer alıyor.

Etkinlik alanının etrafında ise dev Türk bayrakları, Atatürk posterleri, üzerinde "adalet" yazılı dev posterler ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun posterleri asılırken, alanın içerisinde de üzerinde "adalet", "hak, hukuk, adalet" yazılı ve Türk bayraklı uçan balonlar bulunuyor.

Alanın en hızlı ulaşılabilir noktalarında ambulanslar bekletiliyor. Ayrıca 3 ayrı noktada seyyar tuvaletler yer alıyor. Alanda 2 bebek bakım çadırı ve yaşlı ya da hastaların dinlenebilmesi için de çadırlar kuruldu. Su taşıyan soğuk hava depolu 10 tır alanın çevresinde hazır bulunuyor.

Basın mensupları, mitingi sahnenin sağ tarafında kendileri için kurulan iki ayrı tribünden takip ediyor.

Emniyet personelinin yanı sıra, görevli partililer de alanda güvenliğin sağlanmasına ve organizasyona destek veriyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPKemal KılıçdaroğluÖnce Vatan Gazetesi
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