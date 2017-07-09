Kılıçdaroğlu yürüyüşünü tamamladı

İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak başlattığı yürüyüşünü 25. gününde Maltepe'deki miting alanına gelerek tamamladı.

Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki için Ankara Güvenpark'tan başlattığı yürüyüşe tamamlamak üzere Kartal'ın Dragos mevkisinden saat 16.30 itibarıyla yürüyüşüne başladı.

Partisinin milletvekilleri ve bazı sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu yürüyüş kortejinin, 200 metre önünde tek başına yürüyen Kılıçdaroğlu elinde "adalet" yazılı bir pankart taşıdı.

Yürüyüşün tamamlanmasına 1 kilometre kala mola veren Kılıçdaroğlu, bir süre karavanda dinlendi. Bu esnada da partinin milletvekilleri ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan kortejdekiler, miting alanına geçti.

Yaklaşık 45 dakikalık bir molanın ardından tekrar yürüyüşe başlayan Kılıçdaroğlu, son bölümü tek başına yürüyerek saat 18.00'de Maltepe'deki miting alanına ulaştı.

Kemal Kılıçdaroğlu, platforma eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile çıkarak vatandaşları selamladı. Vatandaşlar, Kılıçdaroğlu'nu çeşitli sloganlarla karşıladı.

"Siyaset vatandaş için yapılır, ülke için yapılır"

Kılıçdaroğlu, mitingde yaptığı konuşmada, "Siyaset vatandaş için yapılır, ülke için yapılır, ülkenin çıkarları için yapılır. Siyaset ülkeyi birleştirmektir; kutuplaştırmak değil, bölmek değil, ayrıştırmak değil, gerginlik yaratmak değil. O nedenle her yerde söylüyorum, bir daha söyleyeceğim, defalarca söyleyeceğim, sizler de söyleyin; hiç kimsenin etnik kimliğine göre, inancına göre, yaşam tarzına göre siyaset yapmayacağız. Yapanlar vatan hainleridir, yapanlar ülkeyi sevmeyenlerdir. Herkesin kimliğine saygı duyuyorum. Herkesin inancına saygı duyuyorum. Herkesin yaşam tarzına saygı duyuyorum." ifadelerini kullandı.

"Bu ülkede adalet için yürüdük, adaleti getirmek için yürüdük, takipçisi olacağız." diyen Kılıçdaroğlu, "9 Temmuz yeniden doğuşun tarihidir. 9 Temmuz, bir yürüyüşün sonu değil, bir özgürlüğün, bir barışın, bir birlikte yaşama iradesinin ortaya konmasının başlangıcıdır." şeklinde konuştu.

"Niçin adalet? Farklılıklarımızla birlikte yaşamak için adalet, huzur içinde yaşamak için adalet, geleceğe güvenle bakmak için adalet. Türkiye'nin dünyada saygın bir konumu olsun, bunun için adalet. Adalet insanlığın ortak paydasıdır, adalet mülkün temelidir." ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Tek adam rejimine karşı çıktığımız için, FETÖ'ye karşı olduğumuz için yürüdük. 20 Temmuz darbesine karşı olduğumuz için yürüdük. IŞİD, PKK terör örgütü, El Nusra ve diğer terör örgütlerine karşı olduğumuz için yürüdük. Gazi Meclise sahip çıktığımız için yürüdük. Yargı, siyasetin emrine verildiği için, devlette liyakat sistemi kalmadığı için, son 15 yılda 13 kez üniversite ve KPSS sınavlarının soruları çalındı bunun için yürüdük. Şiddet mağduru kadın ve çocuklarımız için yürüdük. Mavi Marmara şehit ve gazileri için yürüdük."

Kemal Kılıçdaroğlu, "FETÖ'nün siyasi ayağı ortaya çıksın, gerçek darbeciler yargılansın diye yürüdük. 249 şehidimiz ve 2 bin 301 gazimiz için yürüdük. Şehitler ve gaziler arasında ayrım yapılamaz. Şehitler ve gaziler arasında ayrım yapıldı, ayrım yapılmasın diye yürüdük." dedi.