CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

, CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ile

Yeniçağ

gazetesinin Yenibosna'daki merkez binasına geldi. Kılıçdaroğlu'nu gazetenin imtiyaz sahibi Ahmet Çelik karşıladı.

Gazete yöneticileriyle yaklaşık yarım saat görüşen Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, basın özgürlüğünü, "demokrasinin olmazsa olmazlarından biri" şeklinde tanımlayarak, "Yeniçağ gazetesi bir düşünce, emek ürünü; demokrasiyi, özgürlükleri savunan, demokratik parlamenter sistemi savunan bir gazete. Yeniçağ'a yapılmış saldırı demokrasiye, basın özgürlüğüne yapılmış saldırıdır. Kendilerini ziyaret ettim, geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Gazete yüreklice yoluna devam edecek. Bu kararlılığı gördüm, bunun için de son derece mutluyum, memnunum." diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, doğruları yazan gazeteler, gazeteciler üzerine baskılar gelebileceğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Türkiye'de 146 gazetecinin hapiste olması, demokrasimiz üzerindeki en büyük gölge, kara bir lekedir. Hep birlikte gazetecilerin özgürce çalışabilecekleri bir ortamı yaratmak görevimizdir. Bu görevi hep birlikte yerine getirmek zorundayız. Ben olabildiğince partim adına bu görevi yerine getirmeye çalışıyorum. Beni en derinden üzen olaylardan birisi de Yeniçağ gazetesine yapılan bu saldırıdan sonra hükümet kanadından hiçbir tepkinin gelmemiş olmasıdır. Oysa doğal olarak hükümet kanadından bir tepki gelmesi, en azından faillerin süratle yakalanıp yargının önüne çıkarılması gerekir. 'Medya benim düşündüğümü yazmıyor' veya 'Beni savunmuyor' diye bizim medyaya karşı tavır takınmamız, onlara saldırmamız, saldırganları görmezden gelmemiz doğru değildir. Bu ülkeyi seven, demokrasiyi ülkeye yerleştirmek isteyen, demokrasiye katkı yapan insanlar olarak hep birlikte uğraşmak, çaba harcamak zorundayız. Yeniçağ ailesine yürekten geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah bir daha Türkiye'de bu tür olaylar olmaz."

AA