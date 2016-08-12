Kılıçdaroğlu, Orgeneral Akar'ı ziyaret edecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı ziyaret edecek.
CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun saat 14.00'te, Orgeneral Akar'ı ziyaret edeceği bildirildi.
AA
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, saat 14.00'te Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ı ziyaret edecek.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı ziyaret edecek.
CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun saat 14.00'te, Orgeneral Akar'ı ziyaret edeceği bildirildi.
AA