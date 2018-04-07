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'Kılıçdaroğlu'nu ifade vermeye davet ediyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Aydın, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısındaki konuşmalarına ilişkin "Biz kendisini, talebi doğrultusunda mahkemelere gidip savunma yapmaya davet ediyoruz." dedi.

'Kılıçdaroğlu'nu ifade vermeye davet ediyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Aydın, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısındaki konuşmalarına ilişkin "Biz kendisini, talebi doğrultusunda mahkemelere gidip savunma yapmaya davet ediyoruz." dedi.

07 Nisan 2018 Cumartesi 11:40
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'Kılıçdaroğlu'nu ifade vermeye davet ediyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, anayasa gereği grup toplantılarındaki konuşmaların yasama sorumsuzluğu kapsamında olduğunu, bu nedenle konuşmayı yapan kişinin cezai sorumluluğunun bulunmadığını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında yaptığı konuşmalar nedeniyle hukuken sadece tazminat davası açılabildiğini dile getiren Aydın, "Kılıçdaroğlu, 3 Nisan'da partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda ve 5 Nisan'daki basın açıklamasında, Sayın Cumhurbaşkanımızın neden tazminat davası açtığını, esas yapması gereken şeyin suç duyurusunda bulunmak olduğunu ifade etti. Sayın Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında yaptığı konuşmalar nedeniyle hukuken sadece tazminat davası açabiliyoruz. TBMM çatısı altında yapılan konuşmalardan dolayı hukuki engel nedeniyle suç duyurusunda bulunamıyoruz." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan açtıkları davalar olduğunu anlatan Aydın, şöyle devam etti:

"Sayın Kılıçdaroğlu, gerek salı günü yaptığı konuşmada gerek dünkü basın açıklamasında suç duyurusunda bulunulması halinde mahkemeye gidip konuşmak, gerçekleri anlatmak istediğini söyledi. Bunun için fırsat var. Ankara 28. Asliye Ceza Mahkemesinde, 'Haberleşmenin ve soruşturmanın gizliliğini ihlal, kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaların hukuka aykırı şekilde ifşa edilmesi' suçlarından açılan davada, Sayın Kılıçdaroğlu'nun avukatı, 'Savunma yapmayacağız, davanın derhal düşürülmesini talep ediyoruz.' dedi. Mahkeme talebi reddetti ve Kılıçdaroğlu'nun savunmasının alınması için duruşmayı 3 Temmuz'a erteledi."

"Savunma yapmak istiyorsa fırsat var"

Mersin'de 4 ayrı dosyanın da birleştiği, Kılıçdaroğlu'nun 9 Mart 2014'te Mersin ve ilçelerinde yaptığı konuşmalardan dolayı açılan bir dava olduğunu ve bunun da 6 Haziran'a ertelendiğine dikkati çeken Aydın, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaretten dolayı açılmış birden çok dava var. Bu davalarda usulüne uygun olarak davet edilmesine rağmen Sayın Kılıçdaroğlu, avukatı marifetiyle hem mazeret vererek, hem de esasında hukuken dayanağı olmayan gerekçeler göstermek suretiyle bu ana kadar savunma vermekten sarfı nazar etti. Eğer gerçekten mahkemelere gidip gerçekleri anlatmak, savunma yapmak istiyorsa fırsat var. Duruşmalar da yakın. Bu mahkemelere gidip kendisini ifade edebilir. Biz Kılıçdaroğlu'nu talebi doğrultusunda mahkemelere gidip savunma yapmaya davet ediyoruz."

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 3 Nisan'da partisinin TBMM Grup Toplantısı ve 5 Nisan'da yaptığı basın açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tazminat davası açmak yerine kendisi hakkında suç duyurusunda bulunması gerektiğini belirtmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip ErdoğanCHP
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